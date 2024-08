MotoGP | GP Gran Bretagna: Aprilia svela a Silverstone la nuova carena

La prima giornata di prove MotoGP a Silverstone ha portato con sé interessanti novità tecniche in casa Aprilia. La Casa di Noale ha infatti presentato sulla RS-GP24 il secondo pacchetto aerodinamico consentito dal regolamento, svelando una nuova carena dotata di oltre venti componenti modificati o completamente ridisegnati. Il tutto con il duplice obiettivo di incrementare l'efficienza aerodinamica in rettilineo e migliorare la maneggevolezza nei cambi di direzione.

Numero se n ovità per Aprilia a Silverstone

La pausa estiva della MotoGP non ha visto i vari team rimanere con le mani in mano, anzi. A brillare da questo punto di vista è stata soprattutto Aprilia, che su una pista che promette di esaltare le caratteristiche della RS-GP24 (come già avvenuto a Montmelò) ha deciso di giocarsi la carta del secondo aggiornamento dopo un estenuante lavoro in galleria del vento a Colonia. Sin dalla prima sessione di prove libere, infatti, prima Aleix Espargarò e subito dopo anche Maverick Vinales hanno utilizzato un pacchetto aerodinamico completamente rinnovato, sia grazie alla presenza di nuovi flap che per la conformazione stessa della carena.

Il nuovo pacchetto aerodinamico Aprilia presente a Silverstone

Nello specifico, i sidepod nella parte laterale della carena presentano ora delle dimensioni più generose, andando a creare un vero e proprio canale Venturi che ottimizza l'andamento dei flussi. Novità anche per quanto riguarda l'ala anteriore ed il flap presente sulla forcella, mentre la zona a cucchiaio davanti alla ruota posteriore presenta un disegno rinnovato con una minore incidenza rispetto al recente passato.

Un lavoro importante e dettagliato, come evidenziato da Paolo Bonora (race manager Aprilia) ai microfoni di Sky Sport:

Abbiamo lavorato durante gli ultimi mesi proprio per migliorare una parte importante della moto come la maneggevolezza. Questo in virtù del fatto che durante la prima parte dell'anno i piloti ci hanno descritto la moto come troppo difficile e piuttosto “fisica” da guidare. Con questa nuova carena ci aspettiamo un miglioramento nell'efficienza generale della moto e soprattutto una maggiore maneggevolezza nei cambi di direzione, mantenendo al tempo stesso immutata la capacità di limitare gli impennamenti. Dalle simulazioni sappiamo che ci sarà un miglioramento, e oggi con Espargarò abbiamo fatto un lavoro specifico proprio per analizzare questo aspetto.

Anche Trackhouse con due RS-GP24

Da notare, inoltre, come l'utilizzo dell'upgrade aerodinamico non sia stata l'unica novità del giorno per le moto di Noale. A partire da questo appuntamento di Silverstone, infatti, anche Raul Fernandez potrà usufruire della RS-GP24, portando così a quattro il numero di unità presenti in pista: il pilota Trackhouse era rimasto l'unico in possesso del modello precedente, potendo così equiparare da questo punto di vista il compagno Miguel Oliveira e i due ufficiali Vinales ed Espargarò.

