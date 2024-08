MotoGP | GP Gran Bretagna, Practice: ancora Martin! Bagnaia e Marquez in Q2

A Silverstone, il weekend di MotoGP entra nel vivo con le Prove Ufficiali del GP di Gran Bretagna che definiscono l'accesso diretto al Q2 di domani. Al termine dell'ultima sessione del venerdì, al comando troviamo un consistente Jorge Martin, che si conferma al primo posto dopo le FP1 del mattino; alle sue spalle, un po' sorpresa, si piazza Aleix Espargarò, che precede a sua volta Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. Accede al Q2 (seppur per un soffio) anche Marc Marquez, decimo al termine delle Practice.

Martin martella, Bagnaia e Marquez diretti in Q2

Il venerdì del GP di Gran Bretagna va in archivio con una sessione di Prove Ufficiali interessante e - a tratti - sorprendente. Chi non stupisce è Jorge Martin, che chiude al comando in 1:57.911, a poco più di due decimi dal record assoluto della pista (1:57.767), fatto segnare da Johann Zarco in qualifica nel 2022. Alle sue spalle ecco la prima sorpresa, con Aleix Espargarò che è bravo a sfruttare il time attack finale e chiudere al secondo posto, a soli 45 millesimi da ‘Martinator’ in 1:57.956.

A seguire troviamo la coppia di Ducati ufficiali, con Francesco Bagnaia che precede Enea Bastianini, rispettivamente in terza e quarta posizione e di poco sopra il muro dell'1:58 (1:58.030 e 1:58.190), ma comunque vicini al leader. Da segnalare l'inconveniente tecnico di inizio sessione per Enea, costretto a rientrare ai box e cambiare moto dopo una fumata bianca.

Chiude la top5 un ottimo Jack Miller, che si conferma tra i primi dopo il quarto posto mattutino; l'australiano di KTM ferma il crono in 1:58.260 e precede così Fabio Di Giannantonio, sesto in 1:58.318, e il compagno Brad Binder, settimo in 1:58.386. Ottava piazza Maverick Viñales, che questa mattina aveva chiuso in seconda posizione, ma che nel pomeriggio non riesce ad andare oltre il tempo di 1:58.389, a quasi cinque decimi dal leader Martin. Infine, gli ultimi due piloti ad essere promossi direttamente in Q2 sono Marco Bezzecchi [vittima di un problema tecnico simile a quello di Bastianini, ndr] e Marc Marquez, rispettivamente nono e decimo con i tempi di 1:58.506 e 1:58.585.

Morbidelli fuori per un soffio dal Q2, arretrato Acosta

Nulla da fare, invece, per Franco Morbidelli, che chiude la sessione in undicesima posizione in 1:58.642, a soli 57 millesimi dalla top10, ritrovandosi così obbligato al passaggio dal Q1. Il pilota italo-brasiliano chiude il venerdì davanti a Raul Fernandez, dodicesimo, e Pedro Acosta, tredicesimo e molto arretrato rispetto ai colleghi di KTM. Alle loro spalle seguono Alex Marquez e Miguel Oliveira, rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo.

Infine, da segnalare l'ennesimo disastro per quanto riguarda le case giapponesi. Tra le file Yamaha, il migliore è ancora una volta Fabio Quartararo, solamente sedicesimo, con Alex Rins diciottesimo e Remy Gardner addirittura ultimo, in ventitreesima posizione. Va peggio a Honda: Johann Zarco ci prova, ma non va oltre la diciassettesima posizione, mentre Luca Marini è il migliore degli ufficiali in diciannovesima posizione. Joan Mir e Takaaki Nakagami, invece, sono gli unici (insieme a Gardner) a segnare tempi sopra i 2', chiudendo rispettivamente in ventunesima e ventiduesima posizione.

MotoGP | I risultati delle Prove Ufficiali

La classifica finale e i tempi delle Prove Ufficiali di MotoGP | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

Giorgia Guarnieri

