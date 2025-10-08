WorldSBK | Estoril 2024: la battaglia al fotofinish tra Razgatlıoğlu e Bulega
La Superbike torna a correre in Portogallo sulla pista di Estoril, dove nel 2024 i contendenti al titolo hanno fatto la storia della categoria.
Sulla pista di Estoril si tiene il primo match point della stagione 2025 del WorldSBK. Con il duello tra Toprak Razgatlıoğlu e Nicolò Bulega più acceso che mai, in Portogallo potrebbe ripetersi lo spettacolo del 2024.
Gara 1 e Gara 2 vinte da Razgatlıoğlu con un grosso vantaggio
In una stagione animata dai colpi di scena e da battaglie fino all’ultimo giro, l’appuntamento di Estoril 2024 è entrato nei libri di storia del WorldSBK come uno dei più combattuti e cruciali per la stagione. Con la lotta per il titolo mondiale più aperta che mai, era strettamente necessario che Toprak Razgatlıoğlu portasse a casa il maggior numero di punti possibili sul suo diretto rivale, Nicolò Bulega. Una prima parte del lavoro è stata portata avanti grazie alla conquista della pole position, con un giro in 1:52.430 sulla pista portoghese. Sebbene partendo dalla prima casella dello schieramento, i primi momenti di Gara 1 non sono stati semplici per il pilota turco, che si è trovato in qualche modo risucchiato dal centro gruppo, perdendo terreno. Nonostante questo, nulla ha potuto fermare il #54 e privarlo della prima vittoria in carriera sulla pista portoghese. Al termine dei 21 giri previsti, infatti, ‘El Turco’ si è portato davanti a tutti, tagliando il traguardo in prima posizione con ben 9 secondi di vantaggio su Nicolò Bulega, che invece si è preso il secondo posto. Lo stesso copione si è ripetuto anche per Gara 2, con Razgatlıoğlu che dopo una partenza non impeccabile è riuscito a riparare al danno. In questa occasione però il distacco al traguardo non è stato così importante come quello della gara di sabato: il pilota turco ha infatti tagliato il traguardo al primo posto, con poco più di tre secondi di vantaggio su Bulega, anche questa volta in seconda posizione.
Bulega vincitore in Superpole Race per tre millesimi
Quello che sembrava poter essere un weekend di totale dominio da parte di Razgatlıoğlu, è stato però bruscamente interrotto da Nicolò Bulega. Nella giornata di sabato, infatti, il pilota Ducati si è imposto nella Superpole Race, impedendo di fatto al rivale di portare a casa la tripletta di vittorie. Il successo di Bulega è stato costruito nel corso di tutta la gara, con una partenza che ha visto l’italiano non rientrare nel gruppo di testa e piuttosto accodarsi, rimanendo a guardare Razgatlıoğlu prendere sempre più margine sugli inseguitori. A poche tornate dalla fine però, il pilota di casa Aruba.it Ducati è riuscito a riportarsi alle calcagna del turco, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Alvaro Bautista, che chiuderà infatti in terza posizione. Bulega è quindi riuscito in questo modo a sfruttare tutto il vantaggio portato dalla scia, bruciando Razgatlıoğlu sulla linea del traguardo. Una gara che ha portato al pubblico portoghese e non un grande spettacolo, con il finale più ravvicinato di sempre della storia della Superbike: quelli che separano Bulega e Razgatlıoğlu sotto la bandiera a scacchi sono infatti solamente 3 millesimi, che fanno rientrare questa gara tra le più spettacolari dei tempi recenti.
Valentina Bossi
Leggi anche: WorldSBK | Honda sceglie Chantra e Dixon. Mercato SBK 2026