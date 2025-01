Dakar 2025 | Auto, Stage 1: Chicherit è il primo leader, prudenti i big

Dopo il Prologo andato in scena nel corso della giornata di ieri, il quale come da regolamento non ha assegnato tempi validi per la classifica generale, l'edizione 2025 della Dakar è ufficialmente scattata con la prima tappa che ha visto la carovana partire ed arrivare a Bisha, dopo aver percorso 413 chilometri di prova speciale. Ad imporsi in una sfida tutta targata Mini e Toyota è stato il francese Guerlain Chicherit, il quale a bordo dell'X-Raid è riuscito nel finale a precedere gli Hilux di Seth Quintero e del giovane sudafricano Saood Variawa.

Chicherit precede il duo Toyota, Moraes crolla nel finale

Inizia nel migliore dei modi l'avventura alla Dakar 2025 per Guerlain Chicherit. Dopo il quarto posto finale conquistato nell'edizione dello scorso anno, il francese si è immediatamente issato al comando della classifica provvisoria, regalando a Mini un successo di tappa che mancava dal 2021. La prima sfida con il cronometro ha visto Chicherit lottare per lunghi tratti con Lucas Moraes, prima che il brasiliano (dopo essersi portato in vetta al penultimo riscontro) crollasse nel settore conclusivo, concludendo la sua giornata in ottava posizione. A piazzarsi alle spalle del francese sono state le Toyota di Seth Quintero e del sorprendente Saood Variawa, giunti al traguardo con un distacco rispettivamente di 50" e 1'03" dal vincitore. Per lo statunitense non è bastato il tentativo di rimonta nel finale per colmare il gap dal leader di giornata, con quest'ultimo che ha persino dovuto fare i conti con la perdita di alcune componenti della propria vettura nell'insidioso tratto caratterizzato dalla presenza di numerosi cespugli di grosse dimensioni. Notevole anche la prestazione del sudafricano Variawa, il quale con l'Hilux IMT Evo Toyota ha centrato il primo piazzamento in carriera nella Top-3 all'età di soli 19 anni.

Prudenti gli altri big: solo Sainz in Top-10

In una tappa che ha visto i primi dieci classificati del Prologo di ieri avere il diritto di scegliere la propria posizione di partenza, il fatto di essere partito 30esimo non ha impedito a Chicherit di conquistare il successo, approfittando delle difficoltà patite nel finale da Lucas Moraes. Dopo essere transitato al chilometro 330 con un margine di 18" nei confronti del rivale, il brasiliano del Toyota Gazoo Racing ha decisamente perso terreno nel tratto conclusivo, consentendo al ceco Martin Prokop di chiudere ai piedi del podio con il Ford Raptor, con un solo secondo di ritardo da Variawa. La prima delle Dacia in gara si è dovuta accontentare della quinta piazza con Cristina Gutierrez, quest'ultima al proprio debutto nella massima divisione dopo il successo conquistato lo scorso anno nella classe Challenger. La spagnola si è messa alle spalle il portoghese Joao Ferreira (Mini) ed il campione in carica Carlos Sainz (Ford M-Sport), il quale per il momento ha badato non forzare troppo. Stessa scelta strategica anche per altri due attesissimi protagonisti della vigilia come Nasser Al-Attiyah e Sebastien Loeb (entrambi su Dacia), i quali hanno chiuso rispettivamente in 20esima e 24esima posizione con distacchi superiori ai 10'. Da segnalare inoltre la prova positiva da parte dell'equipaggio formato da due ex-centauri del calibro di Toby Price e Sam Sunderland (Toyota), capaci di artigliare il nono posto assoluto al loro debutto in auto.

La classifica generale dopo la prima tappa della Dakar 2025

Stage 2: Bisha-Bisha (967 km)

Sin dalle proprie battute iniziali, la Dakar 2025 propone una delle proprie sfide più impegnative. Nella giornata di domani, infatti, i concorrenti si cimenteranno nella prima parte della tappa 48h Crono, affrontando un totale di ben 968 km cronometrati da completare poi l'indomani. Per tutti sarà obbligatorio lo stop alle ore 17 presso una delle aree di sosta allestite dall'organizzazione, nell'ambito di un percorso a nord di Bisha che vedrà i partecipanti affrontare le prime dune. Il percorso sarà inoltre leggermente diverso tra auto e moto, andando quindi a presentare un difficoltà aggiuntiva in una tappa che promette già di fare una discreta selezione.

Marco Privitera