WEC | Kazuki Nakajima sarà Grand Marshal alla 24h Le Mans

Kazuki Nakajima è stato eletto Grand Marshal per la 92ma edizione della 24 Ore di Le Mans, appuntamento valido per il FIA World Endurance Championship che si svolgerà nel week-end del 16 giugno. Cresce la tensione per la gara francese, i preparativi sono già iniziati in attesa dell'arrivo di oltre 350.000 appassionati da tutto il mondo.

Nakajima nominato Grand Marshal per la 24h Le Mans

Il tre volte vincitore della classica francese avrà l'onore di guidare le 62 vetture durante la procedura di partenza della competizione automobilistica più prestigiosa al mondo, corsa che scatterà alle 16.00 di sabato 15 giugno.

Il nipponico, ex protagonista anche del Mondiale di F1, ha corso con Toyota nel FIA WEC ed ha conquistato consecutivamente la 24h Le Mans nel 2018, 2019 e 2020. Il 39enne è attualmente il vicepresidente di Toyota Gazoo Racing Europe, ruolo che ricopre dal 2021.

Deborah Mayer premiata con il trofeo Spirit of Le Mans

Un'altra figura di spicco del paddock del FIA WEC e non solo è sicuramente Deborah Mayer, premiata con il trofeo Spirit of Le Mans 2024. L'ex Presidente della Commissione Women in Motorsport è stata la creatrice del progetto Iron Dames, noto in tutto il mondo dei motori tra ruote coperte e scoperte.

Il progetto è presente regolarmente anche nel FIA WEC in LMGT3 con il Sarah Bovy e Michelle Gatting e Rahel Frey. Quest'ultima cederà come da programma il volante a Doriane Pin per la 24h Le Mans, la transalpina non può correre regolarmente nel Mondiale visti gli impegni in Formula Regional Europe.

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest, ha riportato in una nota:

Sono molto onorato di dare il benvenuto a Deborah Mayer e Kazuki Nakajima. Vorrei ringraziare queste due personalità essenziali della 24 Ore di Le Mans e del motorsport. Essi incarnano insieme perseveranza, successo e passione per le corse di resistenza

Resta ora da capire chi sventolerà la bandiera francese al via della 92ma edizione della 24h Le Mans. Lo scorso anno fu l'americano LeBron James a segnare ufficialmente il via alla gara d'auto più importante al mondo.

Luca Pellegrini