F1 | GP Abu Dhabi, FP2: Norris domina il venerdì, Piastri in affanno

Il venerdì del GP Abu Dhabi si chiude nel segno di Lando Norris. Il leader del Mondiale, già davanti a tutti nella sessione mattutina, si è imposto anche nel pomeriggio candidandosi prepotentemente come favorito assoluto per la vittoria. Alle sue spalle Max Verstappen ha portato la sua Red Bull in P2, ma con quasi quattro decimi di distacco dalla vetta, con l'olandese seguito dalla Mercedes di George Russell. Solo P11 per l'altro contendente al titolo Oscar Piastri che, dopo aver ceduto la sua vettura nelle FP1 a Pato O'Ward, ha rimediato quasi sette decimi di distacco dal compagno di squadra.

NORRIS PADRONE DEL VENERDI'

E' stato una Lando Norris praticamente perfetto quello visto in azione nel venerdì di Yas Marina. L'inglese della McLaren, che ad Abu Dhabi, potrebbe conquistare il suo primo titolo iridato, ha immediatamente messo in chiaro i valori in campo conquistando il miglior tempo con relativa facilità anche grazie ad una vettura apparsa immediatamente a proprio agio sul tracciato emiratino. Alle sue spalle si è confermato come al mattino Max Verstappen, anche se il distacco rimediato dalla vetta sembra lasciare poco spazio ai sogni di gloria del quattro volte iridato.

BENE BEARMAN E LE SAUBER

Alle spalle dei due contendenti al titolo si è piazzato George Russell, che con la sua Mercedes ha preceduto le sorprese di queste FP2 rappresentate da Oliver Bearman, 4º, e dalle due Kick Sauber con Nico Hulkenberg (5º) a precedere Gabriel Bortoleto (6º). A chiudere la top 10 Isaac Hadjar (7º), fresco di promozione in Red Bull, Charles Leclerc (8º), Fernando Alonso (9º) e Andrea Kimi Antonelli (10º).

PIASTRI IN DIFFICOLTA'

Giornata diametralmente opposta, rispetto a quella di Norris, per Oscar Piastri. L'australiano, assente nelle FP1, ha chiuso solamente in P11 distante ben 680 millesimi dalla migliore prestazione, seguito da Lance Stroll (12º), Carlos Sainz (13º) e Lewis Hamilton (14º) che anche a Yas Marina è sembrato confermare l'ultimo negativo trend personale. Chiudono la graduatoria Alexander Albon (15º), Esteban Ocon (16º), Yuki Tsunoda (17º), Liam Lawson (18º) e le due Alpine di Pierre Gasly (19º) e Franco Colapinto (20º).

La classifica delle FP2 di Yas Marina

Vincenzo Buonpane