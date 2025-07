EWC | 8H Suzuka 2025: Orari e dirette, Miller chiamato all’impresa

Ci sarà battaglia quest’anno alla 8H di Suzuka, penultimo round del mondiale EWC 2025. Se negli ultimi due anni la Honda HRC ha fatto la padrona di casa, quest’anno il gioco cambia: le case giapponesi sono tornate in forma ufficiale. La prima a lanciare il guanto di sfida è proprio Yamaha, mentre per Suzuki la sfida assume un tono molto più “verde”

TESTING ON AIR

Mentre scriviamo questo articolo, i test scorrono veloci sul circuito dell’ottovolante. Le indicazioni sulla tabella dei tempi restano chiare: è Honda la casa da battere. Ma Yamaha e Suzuki sono tutt’altro che lontane, ed i team hanno bisogno ancora di mettere a punto le moto per poter essere competitive. Jack Miller e Andrea Locatelli saranno i primi a mettersi a posto, soprattutto il nostro “Loca” che con la Superbike di Iwata sta dimostrando un grande feeling. Ad aiutare invece Jack ci penserà Katsuyuki Nakasuga, ormai decano del circuito e della storica gara giapponese. Suzuki invece si spinge oltre, correndo quest’anno con una GSX-R1000R alimentata da carburante al 100% sostenibile contro il 40% del 2024. Ai semimanubri troviamo Tsuda, Albert Arenas ed Etienne Masson, senza dimenticare che lo spagnolo ha aiutato la SERT l’anno scorso ad arrivare terza.

LE SOSTITUZIONI IN CORSA

Contro la entry list iniziale, per la 8H di Suzuka EWC ci sono sempre sostituzioni ed aggiunzioni, ed il 2025 non fa eccezione. Primo forfait importante è quello di Iker Lecuona, infortunato in SBK. Al suo posto arriva Xavi Vierge, compagno di squadra nel team ufficiale in Superbike, che affiancherà Takumi Takahashi e Johann Zarco, nuovamente in sella alla Honda che quest’anno assumerà il numero #30 (come le vittorie a Suzuka). Auto Race Ube Racing Team deciderà alla fine dei test di oggi se schierare Ivo Lopes o Davey Todd (direttamente dal TT) per la loro Suzuki #76 in sostituzione di Hannes Soomer, mentre Romain Ramos è stato chiamato per sostituire in line up il nostro Christian Gamarino nel team Kawasaki Trickstar.

Isaac Viñales completerà la line up del Tati team insieme a Sho Nishimura e Hugo Clere, che nel mentre ha deciso anche di passare da Pirelli a Bridgestone nella tappa della 8H di Suzuka 2025. Il Team BabyFace Titanium Power aggiunge Robin Mulhauser alla già confermata squadra composta da Kazuma Tsuda e Keisuke Maeda, mentre ultimo ma non importanza il BMW Racing Team inserisce Michael Van Der Mark insieme a Markus Reiterberger e Sylvain Guintoli. Equipaggio tutto nuovo per gli osservati speciali del team Kagayama sulla Ducati #2, con alla guida Leon Haslam, Ryo Mizuno e Marcel Schrötter.

SUPERSTOCK: 6 EQUIPAGGI SI UNISCONO ALLA SFIDA

Normalmente sono pochi gli equipaggi europei che possono permettersi una trasferta costosa come quella giapponese. Quest’anno però saranno ben 6 gli equipaggi che affronteranno l’oceano per competere con i locali a Suzuka: ai già presenti nel 2024 (Team Etoile, National Motos Honda e Wojcik Racing) quest’anno si uniscono anche Honda No Limits, Rac41 Honda e Revo-M2, con l’Aprilia ad affiancare la storica RSV4 #19 del team Tatara, presente anche quest’anno. Saranno ben 18 gli equipaggi in classe Superstock al via dell'edizione del 2025 della EWC 8H di Suzuka.

GLI ORARI

Qui un recap degli orari (giapponesi) della 8H di Suzuka 2025, penultimo round del Mondiale EWC. In Giappone sono 7 ore avanti rispetto all’orario italiano.

Venerdì 1 Agosto

08h30-10h30: Free Practice

12h00-12h20: First Qualifying (Blue Riders)

12h35-12h55: First Qualifying (Yellow Riders)

13h10-13h30: First Qualifying (Red Riders)

15h30-15h50: Second Qualifying (Blue Riders)

16h05-16h25: Second Qualifying (Yellow Riders)

16h40-17h00: Second Qualifying (Red Riders)

18h30-19h50: Night Free Practice

Sabato 2 Agosto

14h15-15h00: Free Practice

15h30-17h00: Top 10 Trial

Domenica 3 Agosto

08h30-09h15: Warm-up

11h30: Start of 46th Coca-Cola Suzuka 8 Hours Endurance Race

19h30: Finish of 46th Coca-Cola Suzuka 8 Hours Endurance Race

Vi ricordiamo inoltre la nostra diretta dalle ore 11:30 italiane per l’ultima ora della 8H di Suzuka 2025.

Alex Dibisceglia

