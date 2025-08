EWC | 8H Suzuka 2025: HRC vince di misura su Yamaha

Sembrava una gara ormai ben definita, quando alla sesta ora la Honda National Motos #55 ha riaperto tutte le scommesse. La Honda HRC dominava con più di un minuto di vantaggio sulla Yamaha #21, ma la safety car questa volta ha dato alla casa di Iwata prelevando dalla casa di Tokyo. Ha poi replicato la stessa cosa la Yamah #411, che ci ha lasciato col fiato sospeso per la chiusura della 8H di Suzuka. Grazie a questo inatteso incidente, il finale è stato sicuramente molto più interessante del preventivato, e fortunatamente nessuno dei piloti ha subito danni.

HRC SOPRA I PROBLEMI

Non è però bastato per permettere a Yamaha di andare a togliere la trentunesima vittoria per lo squadrone HRC, che grazie agli sforzi congiunti di Johann Zarco e Takumi Takahashi aggiunge un altro iride alla bacheca giapponese. Andrea Locatelli, Katsuyuki Nakasuga e Jack Miller hanno tentato l’impossibile per rimanere con la #30, ma il passo della corazzata Honda è riuscita a piegare la resistenza della R1M ufficiale. Sul finale, Zarco ha semplicemente gestito il distacco assicurandosi la vittoria con più di 30 secondi di margine.

LA SERT SI RILANCIA IN CAMPIONATO

Con la YART, Honda Tati Team e FCC TSR Honda costretti al ritiro, la terza posizione conquistata dalla Suzuki SERT riapre la classifica di campionato. Anche i punti conquistati da BMW Motorrad (quinta al traguardo) e dalla Kawasaki Webike Trickstar (ottava) riavvicinano le posizioni nella generale, rendendo il Bol D’Or di settembre una sfida molto accesa. Peccato per Honda HARC Pro, che cede la posizione sul podio alla Suzuki #1 e si accontenta della quarta piazza. Sesta posizione per la BMW del team Autorace Ube Racing, davanti al TeamATJ docomo Business.

STOCK: TEAM ETOILE SUGLI SCUDI

Peccato per la nostra Aprilia, che per buona parte della gara ha condotto la classifica Superstock ma che nel finale si è dovuta “accontentare” del podio. Ferroni, Calia e Saltarelli hanno lasciato la prima posizione al team Etoile BMW, che vola in classifica e recupera sulla Honda National Motos che distrugge la CBR a 2 ore dalla fine. Seconda posizione in classe per il team Tone Team 4413 EVA 02, con la tipica livrea dell’anime Evangelion, quarta la Honda del team Kumamoto davanti a quella del team Rac41, con il nostro Kevin Manfredi in sella. Appuntamento il 20 settembre per la finale di campionato, il Bol D’Or al Paul Ricard.

Alex Dibisceglia

