FIA F3 | Hungaroring, Sprint Race: Inthraphuvasak resiste e vince

In Ungheria si è preso la scena Tasanapol Inthraphuvasak, firmando la sua seconda vittoria stagionale nella Sprint Race di FIA F3. Il pilota thailandese partito dalla pole position ha tenuto a bada la rimonta di un ispirato Ugo Ugochukwu, secondo al traguardo. Sul gradino più basso del podio sale Charlie Wurz, autore di un sorpasso decisivo nelle battute finali.

Resoconto F3 Sprint Race Hungaroring

Seconda vittoria stagionale per Tasanapol Inthraphuvasak (Campos), impeccabile nel difendere la leadership dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Il thailandese ha sfruttato al massimo la partenza dalla pole position, resistendo prima agli attacchi di James Hedley (AIX Racing) e poi alla rimonta di un ispirato Ugo Ugochukwu (Prema), che da sesto in griglia è riuscito a risalire fino al secondo posto grazie a sorpassi incisivi, confermando il buon momento di forma.

Il via è filato via senza grandi scossoni nelle prime posizioni, con Inthraphuvasak bravo a chiudere ogni spazio a Hedley, mentre James Wharton (ART Grand Prix) rimaneva terzo nonostante un contatto con il posteriore dell’AIX Racing. Alessandro Giusti, partito bene e in piena lotta per la sesta posizione, è stato invece il primo grande protagonista sfortunato: un contatto con Ugochukwu all’uscita di Curva 12 ha causato danni alle sospensioni e l’impatto con le barriere di Curva 13, decretando il ritiro e l’ingresso della Safety Car già al secondo giro.

Nelle retrovie, contatti anche tra Van Hoepen e Domingues, entrambi costretti a rientrare ai box per sostituire l’ala anteriore.

A cinque giri dal termine, il colpo di scena che ha determinato il podio: Naël (VAR) e León (Prema) entrano in contatto all’uscita di Curva 4, finendo entrambi fuori gara e provocando una nuova neutralizzazione. In ripartenza, Charlie Wurz (Trident) effettua un sorpasso decisivo su Hedley e artiglia il terzo posto. Gara in calo invece per quest'ultimo, che chiude quarto dopo essere stato a lungo in zona podio.

James Wharton porta a casa la quinta posizione davanti a Brando Badoer, (Prema) che firma la sua miglior gara stagionale con un solido sesto posto. Mari Boya (Campos) chiude settimo, mentre Rafael Câmara (Trident) disputa una corsa intelligente. Partito a centro gruppo, il brasiliano ha evitato ogni rischio, risalendo con due bei sorpassi a Curva 1 e approfittando dei ritiri per chiudere ottavo, un risultato prezioso in chiave campionato.

A completare la top 10, Théophile Naël e Gerrard Xie. Fuori dai punti Nikola Tsolov e Tim Tramnitz, penalizzati dalle difficoltà già emerse in qualifica.

Ordine arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo provvisiorio della Sprint Race di FIA F3 all'Hungaroring:

Crediti foto: FIA documents

Domani alle 8:30 i piloti scenderanno nuovamente in pista nella Feature Race. Per Camara, che partirà dalla pole position, sarà l'occasione per aumentare ulteriormente il distacco in classifica.

Anna Botton