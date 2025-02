NASCAR | Briscoe regala la prima pole per Toyota a Daytona

Toyota festeggia con Joe Gibbs Racing e Chase Briscoe la prima pole-position della propria storia nella Daytona 500, prima prova della NASCAR Cup Series 2025. L'americano ex alfiere di Ford ha fatto la differenza imponendosi sulla Ford #2 Team Penske di Austin Cindric, rispettivamente con una media sul singolo giro di 182.745 e 182.463 miglia orarie.

Qualifiche Daytona 500 : Toyota svetta su Ford e Chevrolet

La Toyota #19 e la Ford #2 hanno condotto le danze nell'ordine durante il primo ed il secondo Duels, competizioni valide per stabilire le posizioni dalla terza alla 41ma. La prima gara ha determinato come sempre le posizioni dispari (3-5-7-9, etc), mentre la seconda sfida ha sancito le restanti piazze della graduatoria.

Il primo ‘Duels' è stato conquistato da Bubba Wallace (23XI Racing) che con la propria Toyota #23 ha primeggiato nel finale sul vincitore della Daytona 500 2024 William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24). Nell'ordine si sono classificati Ty Dillon (Grizzly Nicotine Pouches Chevrolet #10), Ross Chastain (Busch Light Chevrolet #1), Tyler Reddick (Nasty Beast Toyota #45) ed AJ Allmendinger (Celsius Chevrolet #16), protagonista che quest'anno tornerà a tempo pieno nella NASCAR Cup Series.

Il già citato Cindric, invece, ha vinto il secondo Duels grazie ad una caution che ha sottratto a pochi metri dalla bandiera a scacchi la vittoria ad Erik Jones (AdventHealth Toyota #43). I due americani hanno preceduto all'arrivo Chris Buescher (Fastenal Ford #17), Denny Hamlin (National Debt Relief Toyota #11) e Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22).

Truex e Johnson presenti con Allgaier

Jimmie Johnson (Carvana Toyota #84) e Martin Truex Jr (Bass Pro Shops/Tracker Boats Toyota #55) hanno ottenuto un pass per la Daytona 500 come piloti ‘non charter’ dopo le qualifiche. La coppia è stata raggiunta dopo i Duels da Corey LaJoie (Take 5 Oil Change/DuraMax Ford #01) e da Justin Allgaier (Traveller Whiskey Chevrolet #40). Il campione in carica della NASCAR Xfinity Series regala quindi un posto per la ‘The Great American Race’ al JR Motorsport, team diretto da Dale Earnhardt Jr.

Domenica, meteo permettendo, la Daytona 500, una delle competizioni più importanti della stagione per quanto riguarda il motorsport americano. Per la prima volta ci sarà anche il quattro volte vincitore della Indy 500 Helio Castoneves, atteso in azione con la Chevrolet ZL1 Project #91.

Luca Pellegrini