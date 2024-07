ELMS | La stagione riparte con la 4h di Imola

Week-end imperdibile il prossimo con la 4h di Imola, terzo atto dell’European Le Mans Series 2024. Cresce l’attesa per la prima delle due corse italiane del più importante campionato continentale riservato alle GT ed ai prototipi.

LMP2, LMP2 PRO AM, LMP3 ed LMGT3 si preparano per la sfida sulle rive del Santerno, impianto che torna protagonista dopo un anno d’assenza. Ricordiamo infatti la cancellazione dell’edizione 2023 dovuta ai lavori di ammodernamento richiesti dalla F1 per la disputa del Gran Premio dell’Emilia Romagna.

LMP2 4h Imola, la bagarre continua

Sebastián Álvarez/Vlad Lomko/Tom Dillmann sono provvisoriamente al comando del campionato grazie al successo di Paul Ricard. Il terzetto di Inter Europol Competition #43 vanta 33p contro i 26p di Ben Hanley/Marino Sato/Filip Ugran (United Autosports #22) ed i 25p di Lorenzo Fluxa/Ritomo Miyata/Malthe Jakobsen (COOL Racing #37).

La classifica resta più che mai serrata, ogni errore può costare caro alla vigilia di una delle corse più difficili del campionato. Non sarà infatti facile destreggiarsi tra il traffico in quel di Imola, le qualifiche potrebbero quindi assumere un valore ancora più importante del solito vista anche la presenza di ben 20 LMP2 in azione.

In attesa di una risposta tra i grandi anche da parte di Robert Kubica/Louis Delétraz/Jonny Edgar (AO by TF #14) e Matthias Kaiser/Olli Caldwell/Alex Lynn (Algarve Pro Racing #25), attenzione ai piloti italiani presenti nella classe regina. In merito citiamo Matteo Cairoli e Luca Ghiotto, rispettivamente al via con Iron Lynx - Proton Oreca #9 e Inter Europol Competition Oreca #34.

LMP2 PRO Am, AF Corse vs Richard Mille by TDS

AF Corse vs Richard Mille by TDS in LMP2 PRO Am dopo le prime due competizioni tra Spagna e Francia. François Perrodo/Matthieu Vaxivière/Alessio Rovera #83 e Rodrigo Sales/ Mathias Beche/Grégoire Saucy #29 si contendono il primato assoluto nel Bel Paese.

I francesi hanno 43p contro i 37p del team di Amato Ferrari, campione in carica in LMP2 PRO Am con Perrodo e Vaxivière. Per il successo questo week-end attenzione anche a John Falb/Colin Noble/Albert Costa ( Nielsen Racing #24), Giorgio Roda/Bent Viscaal/René Binder (Proton Competition #77) e Daniel Schneider/Andrew Meyrick/Oliver Jarvis ( United Autosports #21).

ELMS si prepara per la 4h Imola - Foto. European Le Mans Series

LMP3, alla ricerca di un padrone a Imola

Regna l’incertezza in LMP3 alla vigilia della 4h di Imola, terzo evento dell’European Le Mans Series 2024. Michael Jensen /Nick Adcock/Julien Gael (RLR MSport #15), grazie al successo a Le Castellet di maggio, è al comando del campionato con 7 punti di scarto nei confronti di Julien Gerbi/Bernardo Pinheiro/Gillian Henrion ( Team Virage #8).

Presente nella bagarre per il successo anche COOL Racing #17 con Miguel Cristovao/Manuel Espírito Santo/Cédric Oltremare. Attenzione, invece, al provvedimento che pende nei confronti di Belen Garcia, spagnola presente con la Duqueine M30 - D08 #4 del team DKR Engineering. L’ex volto della W Series, presente in pista insieme ad Alexander Mattschull/Wyatt Brichacek, non ha ricevuto i punti della corsa al Paul Ricard per non aver compiuto il tempo minimo per i piloti Silver.

GT3, Ferrari contro tutti?

Ferrari insegue il tris dopo aver le affermazioni di Formula Racing #50 e Spirit of Racing #55, rispettivamente con Johnny Laursen/Conrad Laursen/Nicklas Nielsen e Duncan Cameron / Matthew Griffin/ David Perel. Questi ultimi sono provvisoriamente al comando della classifica generale grazie alla gioia ottenuta al Paul Ricard, il terzetto vanta due punti di vantaggio su Hiroshi Hamaguchi/Axcil Jefferies/Andrea Caldarelli (Iron Lynx Lamborghini #63).

Michael Wainwright/Riccardo Pera/Davide Rigon (GR Racing Ferrari #86) restano da tenere in considerazione per un risultato nella prima metà dello schieramento insieme alla Porsche #60 Proton Competition di Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Julien Andlauer. Occhi puntati anche su Aston Martin che vinse a Imola nel 2022 nell’ultima manifestazione disputata dell’European Le Mans Series in Italia.

Sabato le qualifiche, domenica la gara sulla canonica distanza delle quattro ore. Ricordiamo che come sempre le principali sessioni del week-end verranno diffuse in diretta sul canale YouTube del campionato.

Luca Pellegrini - Da Imola