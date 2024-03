GTWC Europe | Entry list 2024: pochi nomi ancora da svelare

Manca sempre meno al via del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, campionato che scatterà tra meno di un mese dalla Francia dal Paul Ricard con il primo round dell'Endurance Cup.

Tresor Attempto Racing e Haupt Racing Team hanno svelato gli equipaggi PRO in vista della prima fatica stagionale, Sainteloc Racing è attualmente l'unico team che manca all'appello.

Tante conferme con Tresor Attempto Racing

PRO, Gold e Bronze Cup per Tresor Attempto Racing nel GTWC Europe. La squadra legata ad Audi conferma un significativo programma anche in Sprint Cup con due auto in PRO ed una singola unità in Bronze, classe che nuovamente consegnerà l'accesso alla 24h Le Mans 2025.

Il campione in carica della Sprint Cup Ricardo Feller è pronto per difendere il titolo in compagnia di Alex Aka, tedesco che lo scorso anno ha gareggiato con Lorenzo Patrese imponendosi nella Silver Cup. La coppia sarà al via anche nell'Endurance Cup in compagnia del veterano Audi Sport Christopher Haase.

Patrese resta nello schieramento, per la prima volta in Gold Cup oltre all'ex campione italiano GT Sprint Leonardo Moncini ed all'ex vincitore dell'European Le Mans Series per la classe GTE Lorenzo Ferrari. Menzione speciale per quest'ultimo, al via anche in Sprint Cup in PRO con Haase nei cinque round previsti.

Conferma, invece, per Andrey Mukovoz e Dylan Pereira in Bronze Cup. La coppia sarà raggiunta da Max Hofer per i round di durata di Paul Ricard, Spa-Francorchamps, Nuerburgring, Monza e Jeddah.

Ferdinando Geri, Team Principal Tresor Attempto Racing, ha riportato in una nota:



È con grande piacere che presentiamo la nostra formazione 2024 con questa caratura. Abbiamo lavorato molto durante l’inverno e siamo davvero contenti di poter proseguire il lavoro svolto in queste due stagioni unendo piloti d’esperienza con giovani talenti. Il nostro obiettivo è quello di fare bene, confermando il valore dimostrato nel 2023 e cercando di essere competitivi fin da subito. I test al Nürburgring saranno per noi molto importanti, auguro un buon lavoro a tutti i piloti e sono sicuro che ci potremo togliere delle belle soddisfazioni

Drudi/Feller, campioni GTWC Europe Sprint 2023 - Credits. GTWC Europe

Michele Beretta in PRO con HRT

Haupt Racing Team torna tra i PRO con una Mercedes AMG GT3. La struttura tedesca rientra nella classe più importante del GTWC Europe con un terzetto composto da Michele Beretta, il pilota ufficiale AMG Arjun Maini e l'ex protagonista del DTM Jusuf Owega.

Il team di Dress raggiunge quindi Boutsen VDS, Winward Racing e GetSpeed tra le squadre che rappresenteranno il brand di Stoccarda nella classe più importante del GTWC Europe

Entry list provvisoria GTWC Europe (classe PRO Endurance Cup)

Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes #2

Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim Comtoyou Racing Aston Martin #7

Adam Christodoulou/Thomas Drouet/Maxi Goetz Boutsen VDS Mercedes #9

Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich Schumacher CLRT Porsche #22

TBA/TBA/TBA Sainteloc Racing Audi #25

TBA/TBA/TBA Sainteloc Racing Audi #26

Sheldon van der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor Team WRT BMW #32

Henrique Chaves/David Pittard/Ross Gunn Walkenhorst Motorsport Aston Martin #34

Maxime Martin/Raffaele Marciello/Valentino Rossi Team WRT BMW #46

Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad Winward Racing Mercedes #48

Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari #51

Matteo Cairoli/Mirko Bortolotti /Andrea Caldarelli Iron Lynx Lamborghini #63

Frédéric Vervisch/Christopher Mies/Dennis Olsen Proton Competition Ford #64

Thomas Neubauer/Vincent Abril/David Vidales AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari #71

Jusuf Owega/Arjun Maini/Michele Beretta Haupt Racing Team Mercedes #77

Julien Andlauer/Sven Müller/Patric Niederhauser Rutronik Racing Porsche #96

Marco Wittmann/Nick Yelloly/Phillip Eng ROWE Racing BMW #98

Riccardo Feller/Christopher Haase/Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi #99

Benjamin Goethe/Tom Gamble/Dean MacDonald Garage 59 McLaren #159

Franck Perera/Marco Mapelli/Christian Engelhart GRT - Grasser Racing Team Lamborghini #163

Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus ROWE Racing BMW #998

Luca Pellegrini