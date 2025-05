WorldSBK | Most 2023: il canto del cigno del duo Rea-Kawasaki

Dopo una settimana di pausa il campionato di WorldSBK torna in pista e lo fa sul circuito di Most, che ospita il round della Repubblica Ceca e che è il tracciato su cui, nel 2023, Jonathan Rea ha vinto la sua ultima gara vestito dei colori del team Kawasaki.

Un 2023 ricco di podi ma avaro di vittorie per Jonathan Rea

La stagione 2023 per Jonathan Rea si può dire sia stata l'ultima ad essere davvero vincente - almeno fino a questo momento - nel corso della sua carriera in Superbike. Il pilota nordirlandese infatti arriva all'inizio del campionato forte della terza posizione in classifica generale ottenuta appena l'anno precedente e di trenta podi complessivi portati a casa nel 2022, di cui sei sono state vittorie, nella speranza di poter replicare - se non migliorare - lo stesso risultato anche nel 2023. Quell'annata però si rivela ben presto essere leggermente più sottotono rispetto alle altre, dato che il #65 di casa Kawasaki nel corso dei primi cinque round stagionali riesce ad ottenere “solamente” quattro podi, decisamente non sufficienti per foraggiare la voglia di concorrere per il titolo mondiale.

Certo, il sei volte campione del mondo delle derivate di serie ha concluso in seconda posizione nella primissima corsa della stagione a Phillip Island e ha replicato sia in Gara 1 che in Superpole Race ad Assen, ma la prima vittoria stagionale ancora sembra non riuscire ad arrivare. Prima posizione che non si presenta nonostante prestazioni e rendimenti siano costanti ed elevate da parte di Rea e nonostante durante l'appuntamento sia a Donington Park che a Imola porti a casa due terzi posti, incluse due pole position in Gran Bretagna. A funestare un po' la sua prima parte di stagione sono le cadute, più frequenti rispetto agli standard a cui Jonathan Rea ha abituato il suo pubblico, visti gli zeri portati a casa in Gara 2 sia a Mandalika che ad Assen e quello in Superpole Race di Aragon.

Credits: Jonathan Rea su Instagram

L'ultima vittoria in Kawasaki sotto la pioggia a Most

Il momento tanto atteso arriva con il round della Repubblica Ceca, che fin dalle prime battute risulta essere molto promettente per Jonathan Rea. Proprio a Most infatti il #65 riesce a portare a casa la prima - ed unica - vittoria della stagione 2023, nonchè ultimo successo conseguito indossando i colori Kawasaki, che il #65 abbandonerà a fine campionato per formalizzare il passaggio in casa Yamaha. Quello che a tutti gli effetti può essere definito il canto del cigno del binomio composto da Jonathan Rea e il team Kawasaki arriva nel sabato del round ceco, con il nordirlandese che si appresta a scattare dalla quinta posizione sulla griglia.

Fin dagli ultimi momenti prima della bandiera verde risulta chiaro che la gara sarà ben presto flagellata dalla pioggia, dato che delle grosse nuvole oscurano il tracciato di Most. Come previsto l'acqua non si fa attendere e allo spegnimento dei semafori è Axel Bassani a prendere la testa della corsa, mentre il poleman Toprak Razgatlıoğlu è costretto a cedere delle posizioni, penalizzato dalla scelta della gomma intermedia. La gara però prende una piega sempre più caotica con il passare dei giri, dato che molti piloti sono costretti a rientrare ai box per cambiare la mescola, e di questa situazione approfitta Jonathan Rea, che una volta liberatosi di Bassani - costretto a rientrare - prende definitivamente la leadership della gara. Al traguardo a vincere è proprio il nordirlandese, che porta dietro di sè Razgatlıoğlu in seconda posizione e un ottimo Danilo Petrucci in terza, dominando quella che è stata una corsa completamente imprevedibile. Vittoria insperata e inaspettata per il campione di Kawasaki, che sigilla quindi con un primo posto l'ultima stagione all'interno del team che lo ha portato ai vertici della categoria.

Valentina Bossi

