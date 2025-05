CISP | Al via da Misano la stagione 2025: è sfida generazionale con le Wolf GB08 Raiden

Sarà un vero e proprio confronto generazionale quello che il Campionato Italiano Sport Prototipi si appresta a regalare in occasione dell'edizione 2025, pronta a partire nel weekend del 2-4 Maggio sul circuito di Misano. La serie tricolore vedrà infatti nel primo round stagionale un totale di diciotto Wolf GB08 Raiden, con la presenza di ben nove piloti Under 18: tra di essi anche i giovani protagonisti della Wolf Academy, il programma formativo lanciato dal costruttore bresciano e volto a valorizzare il talento dei migliori kartisti italiani.

Costi limitati e vetture performanti

Una vera e propria stagione da record, considerando l'età media dei partecipanti, che rende l'edizione 2025 quella in assoluto più giovane nella storia della serie: un risultato ottenuto grazie alla politica intrapresa da Wolf Racing Cars, artefice del contest Steering Wheel Award e del relativo percorso formativo volto a costruire dei piloti pronti per intraprendere la strada del professionismo. Il campionato punta infatti a rappresentare un'alternativa economicamente sostenibile nei confronti delle classiche formule addestrative, grazie ad un budget contenuto (99mila euro per la stagione completa) e ad una vettura come la Raiden che (spinta dal propulsore Aprilia e dotata di Halo) permette di valorizzare il talento dei protagonisti al via.

Uboldi pronto per difendere il titolo

La nuova edizione della serie monomarca vedrà comunque ai nastri di partenza anche alcuni piloti di grande esperienza, pronti per giocarsi le rispettive chance di successo mettendosi a confronto con i giovanissimi avversari: tra di essi il campione in carica Davide Uboldi, pronto per difendere il proprio titolo con la monoposto del team Emotion Motorsport, senza dimenticare naturalmente Omar Magliona, grande protagonista delle corse in salita e già in evidenza lo scorso anno, pronto per difendere i colori del team Bad Wolves insieme a Manuel Deodati. Tra le novità al via anche quella di Michele Locatelli (team Luxury) reduce dal trionfo internazionale conquistato in Virginia con le Legends Cars.

I partecipanti allo Steering Wheel Award a Magione

Tanti Under 18 di talento al via

Ma la tendenza del Campionato Italiano Sport Prototipi a voler rappresentare sempre più una palestra per giovanissimi provenienti dal karting è testimoniata anche dalla presenza dei membri della Wolf Academy, con Simone Bianco (vincitore del contest Steering Wheel Award svoltosi a Magione) che si candida ad essere uno dei principali protagonisti del campionato. Oltre al 17enne brianzolo di Avelon Formula, saranno della partita anche i suoi compagni di squadra Giacomo Maman e Christian Canonica, oltre ai portacolori di Bad Wolves Luca Esposito e Alberto Fulgori jr; al tempo stesso, gli occhi saranno puntati anche sul rumeno Victor Ionescu (Luxury), mentre con V-Action sarà in azione Celian Gallasin. Sempre con i colori della scuderia bresciana saranno in azione Andrea Frizza, Filippo Lazzaroni e Riccardo Tarsi, mentre Luxury Car Racing si affiderà (oltre al già citato Locatelli) anche a Luca Maselli e ai giovanissimi francesi Matheo Lienard e Gautier Chassaud. Nella lista dei favoriti per il titolo va inserito anche Luca Verdi, 20enne bergamasco in forze al team Emotion e già vice-campione italiano lo scorso anno nel TCR Italy DSG.

Sei round in calendario

Il format di gara è rimasto invariato, con due manche della durata di 25' + 1 giro cadauna, così come il fornitore di pneumatici, ovvero la coreana Hankook. Dopo il round di Misano, il calendario 2025 prevede gli appuntamenti di Vallelunga, Monza, Mugello e Imola, con chiusura il 10-12 Ottobre sempre sul circuito romagnolo, per un totale di sei appuntamenti.

Marco Privitera