WEC | Chi ci sarà nel 2025?

Si sta per chiudere ufficialmente la possibilità di iscriversi alla prossima stagione del FIA World Endurance Championship che inizierà a febbraio dal Qatar con la seconda edizione della 1812km di Lusail.

Hypercar ed LMGT3 guardano quindi alla prossima stagione agonistica a poche settimane dalla chiusura del campionato che ha visto il trionfo di Porsche (piloti Hypercar e titolo LMGT3) e Toyota (trofeo costruttori).

Credits: Ferrari

Hypercar: Ferrari e Porsche certezze

Ferrari ha già confermato i piloti e le tutte le tre auto che hanno partecipato alla scorsa stagione. Le due ufficiali di Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen #50 e di Antonio Giovinazzi/James Calado/Alessandro Pier Guidi #51 divideranno il tracciato nuovamente anche con la 499P #83 privata AF Corse di Yifei Ye/Phil Hanson e molto probabilmente Robert Kubica.

Anche Porsche Penske Motorsport ha già delineato gli equipaggi per il 2025 con i campioni in carica Kevin Estre/Laurens Vanthoor pronti per tornare all'attacco a bordo della Posche 963 ufficiale #6. Presente anche Michael Christensen con la gemella #5 accanto al debuttante Julien Andlauer.

Credits: Daniele Paglino

Cadillac e Toyota ok

Cadillac Hertz Team JOTA e Toyota hanno seguito Ferrari e Porsche e nelle ultime settimane hanno mostrato le proprie carte per il 2025. Alex Lynn, Earl Bamber, Sébastien Bourdais, Norman Nato, Will Stevens e Jenson Button sono stati nominati da General Motors e dalla compagine inglese che si appresta per una nuova sfida dopo aver corso come team privato di Porsche.

Non conosciamo ancora la composizione degli equipaggi, ma è molto probabile che per la 6h di San Paolo uno dei due team debba correre con due piloti visti gli impegni in North America nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship di Sébastien Bourdais. Il nativo di Le Mans dovrebbe rinunciare alla trasferta in quel di San Paolo visti gli impegni in LMP2 con Tower Motorsport al Canadian Tire Motorsport Park.

Confermato full-time WEC, invece, Earl Bamber, impegnato parallelamente nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTP con Whelen Cadillac Racing #31. Il neozelandese verrà rimpiazzato a Laguna Seca, il ‘kiwi’ sarà in pista alla 6h di Spa, dall'ex volto di FIA F2 Fred Vesti.

Certezza, invece, per Toyota che come da copione ha confermato Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway #7 e Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8.

BMW ed Alpine da definire, Peugeot accoglie Jakobsen

Se le certezze arrivano da Cadillac JOTA e da Toyota, non conosciamo ancora i piani di BMW Motorsport che con tutti i piloti che vanta nel proprio gruppo potrebbe apportare qualche modifica ai vari equipaggi.

Anche Alpine non ha definito le squadre, mentre possiamo dire che Peugeot ha tutto pronto con il danese Malthe Jakobsen atteso al debutto full-time al posto di Nico Mueller.

Aston Martin in arrivo…

Aston Martin è in arrivo in IMSA WTSC e nel FIA WEC con la propria inedita Hypercar caratterizzata dalla presenza del motore V12 aspirato e senza parti elettrificate. Non conosciamo in merito i piloti coinvolti nel programma, la speranza è ovviamente quella di avere Mattia Drudi che con Heart of Racing ha disputato i rookie test in LMGT3.

Foto. Aston Martin

Lamborghini ai saluti

Dopo Isotta Fraschini, il FIA WEC è destinato a perdere anche Lamborghini che in Bahrain ha disputato, almeno per ora, l'ultima competizione con la SC63 nel Mondiale. La LMDh tricolore parteciperà sicuramente alle prove di durata dell'IMSA WTSC 2025, ma non si impegnerà nel campionato del mondo.

Credits: Lamborghini

L'unica motivazione ufficiale è data dall'obbligo inserito da ACO di presentare due unità in Hypercar, una normativa stringente che ha costretto anche Cadillac a modificare i propri piani.

Il posto delle due Lamborghini potrebbe essere colmato da due 963 private di Proton Competition che ha militato nel 2024 full-time anche in North America.

Problema doppio per Lamborghini

L'assenza di un prototipo preclude automaticamente anche la possibilità di iscrivere due LMGT3. Le Iron Dames hanno già guardato altrove e nel 2025 sono pronte per allearsi a Porsche continuando di fatto quanto già accade nel FIA World Endurance Championship.

Celia Martin, Sarah Bovy e Michelle Gatting, questa potrebbe essere la composizione dell'equipaggio, sono pronte per prendere il posto della Porsche #92 campione con i colori Manthey Pure Rxcing.

Credits: Bonora Agency

La seconda Porsche, vincente a Le Mans quest'anno con il Bronze Driver Yasser Shahin, dovrebbe essere affidata a Ryan Hardwick (Bronze) che nel 2024 ha gareggiato a bordo di una delle due Ford Mustang GT3 schierate da Proton Competition. Il team tedesco è pronto per tornare nel FIA WEC insieme ad United Autosports McLaren, TF Sport Corvette, VISTA AF Corse Ferrari ed Akkodis ASP Lexus.

Rossi ci sarà ancora?

Anche WRT BMW tornerà all'attacco, da capire se avremo nuovamente in azione anche Valentino Rossi che nelle prossime settimane sceglierà se disputare nuovamente tutto il FIA WEC oppure concentrarsi esclusivamente sul Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (eventualmente la 24h Le Mans e la 24h di Spa sono escluse da ragionamento).

Credits: BMW Motorsport

Heart of Racing, invece, punta a continuare in LMGT3 nonostante la conferma del programma Hypercar di Aston Martin. La squadra di Ian James dividerà lo schieramento con un nuovo team e non con D'Station Racing che sembra voler tornare in Giappone per concentrarsi solamente sul Super GT (GT300). Per il brand inglese potrebbe aprirsi una chance per Racing Spirit of Leman, squadra elvetica che ha sfiorato quest'anno il titolo nell'European Le Mans Series proprio con una Vantage AMR LMGT3.

Mancano due posti (tre in Hypercar?)

In Hypercar restano tre posti disponibili se consideriamo il massimo numero di 40 unità che si possono avere nel FIA WEC 2025. In GT, invece, sono due gli spazi disponibili vista l'uscita di scena di Lamborghini.

Questo potrebbe portare ad un nuovo costruttore ad interessarsi: Mercedes. Il marchio tedesco ha espresso a più riprese la volontà di inserirsi, ma nulla è stato concretizzato nonostante l'impegno di alcune AMG GT3 nell'Asian Le Mans Series nel corso del campionato 2023/24 ed anche 2024/25. Stiamo parlando ovviamente di un impegno in LMGT3 e non in Hypercar di cui al momento non ci sono certezze.

Credits: Bonora Agency

Ricordiamo che il massimo di posti è 40, ma non necessariamente bisogna occuparli tutti. Si potrebbe tranquillamente restare con 37 o 38 iscritti come accaduto per quanto riguarda il FIA WEC 2024.

L'articolo in questione pone l'attenzione su un entry list ipotetica per quanto riguarda il FIA WEC 2024 grazie alle informazioni raccolte tra Mondiale ed European Le Mans Series. Molti aspetti potrebbero cambiare nelle prossime settimane in cui ogni team dovrà ricevere l'importantissima approvazione da parte di ACO.

Luca Pellegrini