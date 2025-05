F1 | GP Monaco: Norris ritorna alla vittoria nel Principato, Leclerc secondo

Lando Norris rompe il tabù e riporta la McLaren alla vittoria del GP Monaco di Formula 1. Il pilota britannico conquista il Principato davanti a Charles Leclerc e Oscar Piastri, rilanciandosi per il Mondiale con un successo (il secondo stagionale dopo quello nella tappa inaugurale di Melbourne) importantissimo per l'inerzia del momento e il prestigio di questa corsa.

McLaren trionfa a Monaco dopo 17 anni, applausi per Leclerc

Una vittoria speciale per la scuderia di Woking, che a Monte Carlo non vinceva dal lontano 2008 con Hamilton: per Norris è stato un successo costruito sulla pole position di ieri con il giro record che gli ha permesso di partire davanti e di mantenere la leadership al via nonostante il bloccaggio dell’anteriore sinistra in curva 1 e la pressione sempre più crescente nel finale con il “tappo” di Verstappen per provare indurlo (inutilmente) in un errore.

Così per la Ferrari e per Charles Leclerc c’è “solamente” un secondo posto che sa di grande amarezza per il monegasco, che aveva provato con ogni mezzo a lottare e a trovare un pertugio per un sorpasso impossibile nei confronti di Lando. Alla fine del weekend, però, si tratta comunque di un podio prezioso per il Cavallino data una SF-25 ancora in netto ritardo rispetto alla McLaren, con la speranza che il pacchetto di Barcellona possa dare una svolta alla stagione della Scuderia di Maranello.

Piastri rimane leader della classifica, Verstappen davanti a Hamilton

La novità delle due soste obbligatorie ha mischiato un po’ le carte in tavola soprattutto nel gruppo centrale dove si sono viste tante strategie diverse, ma dall’altra parte ha creato situazioni davvero inedite: Verstappen ha aspettato all’ultimo per fare la seconda sosta, cercando di ostacolare il rivale Norris, mentre i “tappi” in casa Racing Bulls e Williams hanno favorito la track position dei loro rispettivi piloti.

Ciò non ha riguardato i primi con un Oscar Piastri che mantiene il terzo posto e conserva la vetta della classifica piloti per soli tre punti su Norris, mentre Max Verstappen non va oltre il quarto posto con la sua Red Bull. Sale di due posti invece un Lewis Hamilton che, dalla settima posizione in griglia, conclude in top 5 per consentire alla Ferrari di guadagnare tanti punti nei confronti delle proprie rivali e di accorciare sulla zona podio della classifica costruttori.

Hadjar e Racing Bulls MVP di giornata, Mercedes a picco

Sesta posizione per un ottimo Isack Hadjar che ha beneficiato del tappo di Liam Lawson nei confronti di metà griglia: la Racing Bulls piazza anche il neozelandese in top 10 con un ottavo posto, che permette a Liam di conquistare i suoi primi tanto agognati punti dell’anno. Bella performance anche per un Esteban Ocon che rimette la Haas a punti con il settimo posto, mentre la Williams completa la top 10 con Alexander Albon e Carlos Sainz dopo che si sono aiutati a vicenda.

Disastrosa invece la domenica in casa Mercedes con George Russell 11° dopo una penalità drive-through per aver tagliato intenzionalmente la Nouvelle Chicane per sorpassare e rimanere davanti al “tappo” Albon e un Andrea Kimi Antonelli che conclude 18° dopo una strategia davvero inspiegabile da parte degli uomini di Brackley. Da segnalare anche Bearman, Colapinto e Bortoleto che dal fondo concludono P12, P13 e P14, oltre che ai ritiri di Fernando Alonso (problema alla PU) e Pierre Gasly (problema ai freni che lo ha portato a schiantarsi contro Tsunoda dopo il tunnel).

Messo da parte il round del Principato di Monaco, il Circus della Formula 1 volerà subito alla volta del Circuit de Barcelona-Catalunya dove il prossimo weekend si terrà un GP Spagna che concluderà il primo triple header del Mondiale F1 2025.

Credits: FIA / X.com

Andrea Mattavelli