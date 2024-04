Moto2 | GP Americhe, qualifiche: seconda pole stagionale per Aron Canet

Sono terminate anche le qualifiche della Moto2 in quel di Austin, che hanno visto primeggiare Aron Canet alla seconda pole stagionale dopo quella del Qatar. Per il numero 44 è l'occasione perfetta per replicare il successo conquistato a Portimao dopo 4 anni in cui è rimasto a secco di vittorie, e soprattutto di consolidare la sua leadership in classifica generale.

Prima fila per Aldeguer e Garcia, ottimo settimo posto per Foggia

Aron Canet si prende la pole position nelle qualifiche della Moto2 del GP delle Americhe. Il leader del Mondiale ha fatto siglare il miglior tempo proprio all'ultimo, facendo registrare un ottimo 2:07.631 beffando Fermin Aldeguer di 109 millesimi. Dietro Canet ed in prima fila partiranno quindi le Boscoscuro di Aldeguer e Sergio Garcia, autori comunque di un'ottima qualifica. Quarto posto per Albert Arenas, che può ritenersi soddisfatto considerato il passaggio dalla Q1. Seguono i due centauri del team di casa American Racing, rispettivamente Joe Roberts e Marcos Ramirez. Ottimo settimo posto per il nostro Dennis Foggia, che risulta il migliore degli italiani di giornata con un distacco di soli quattro decimi dalla pole di Canet. A seguire Alonso Lopez, Manuel Gonzalez e Bo Bendsneyder.

Arbolino e Vietti cadono e si complicano la qualifica

All'undicesimo posto si piazza invece Tony Arbolino, nonostante una caduta nel primo stint che probabilmente non gli ha permesso di esprimere il suo pieno potenziale. Stessa sorte è toccata a Celestino Vietti, anche lui passato dalla Q1 e solo quindicesimo al termine della qualifica. Per entrambi il feeling con le Pirelli sembra ancora da affinare.

Il migliore dei rookie è Diogo Moreira con il sedicesimo tempo assoluto, seguito da Ai Ogura e da Jaume Masia. Fuori dal Q2 per 9 millesimi Somkiat Chantra, che sarà costretto a partire dalla diciannovesima posizione, davanti a Filip Salac. Da segnalare l'unfit di Darryn Binder per aver peggiorato l'infortunio che già aveva alla mano. Di seguito la classifica completa:

Appuntamento domani alle 19:15 con la gara della Moto2, che vedrà una prima fila tutta spagnola con Aron Canet che partirà dalla pole position.

Francesco Sauta