WEC | I dettagli del programma Genesis 2026

Il weekend di Le Castellet dedicato all’European Le Mans Series ci ha permesso di avere delle significative novità in merito al futuro programma Genesis per il FIA World Endurance Championship. Il marchio coreano continua il lavoro verso l’ingresso nella classe regina del Mondiale, esordio che avverrà nella prossima stagione agonistica prima di un impegno completo anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

In Francia, sono molteplici le informazioni condivise dal boss Genesis Magma Racing Cyril Abiteboul ai media presenti presso la fabbrica di Signes di IDEC Sport, squadra europea che scelta dal costruttore coreano per questa nuovissima sfida. Presenti ovviamente anche tutti i piloti presenti nell’European Le Mans Series 2025 ed André Lotterer, tre volte vincitore della 24h du Mans e primo ad essere confermato per il programma Genesis 2026 insieme a Pipo Derani.

Partiamo con il dire che l’auto non è ancora stata creata. Il prototipo ORECA, costruttore scelto anche da Alpine ed Acura per la creazione del proprio telaio, dovrebbe debuttare entro fine agosto, una lista di tracciati per effettuare dei test specifici è già stata completata nelle scorse settimane.

Per quanto riguarda l’auto, abbiamo congelato il concept ed il design. Forse ci sono delle somiglianze ad un’Acura o a un’Alpine, ma abbiamo trovato soluzioni sia soddisfacenti che praticabili e che funzionano anche per Oreca. Per cui siamo giunti al punto in cui Oreca è in grado di iniziare a produrre i componenti. La prima auto verrà assemblata a Oreca in estate il primo collaudo avrà luogo ad agosto, in linea col piano. Al riguardo abbiamo già prenotato, anche se non vi dirò tutte le date precise, ben sei sessioni di prova in altrettanti circuiti. La data di omologazione è già stata fissata per dicembre e abbiamo già programmato sei sessioni in cui parteciperemo, a volte con una sola auto, a volte con due, a volte di giorni e a volte di notte.

Genesis guarda al futuro passando per ELMS - Credits. IDEC Sport

Tanto lavoro per Genesis nei prossimi mesi

L’ex responsabile di Renault in F1 ha parlato anche dei piloti che necessariamente si uniranno ad André Lotterer ed a Pipo Derani. Attualmente non ci sono delle certezze anche se chiaramente coloro impegnati nell’ELMS come Genesis Magma Racing (IDEC ORECA #18) hanno un ‘vantaggio rispetto ai rivali’.

Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/Daniel Juncadella hanno vinto la prima tappa dell’ELMS a Barcellona per quanto riguarda la classe LMP2, la line-up ha chiuso in seconda piazza overall alle spalle della sola vettura #83 schierata da AF Corse.

Riguardo ai piloti, abbiamo un’opzione su di loro, ma non voglio creare troppa pressione: c’è tempo. Non iniziamo a mettergli in testa un file su come dovrebbe fare questo o quello, perchè le gare endurance non sono gare sprint. E lo stesso vale per lo sviluppo della carriera dei piloti. Devono adottare un approccio a lungo termine e noi adottiamo un approccio a lungo termine. Ci sono già André Lotterer e Pipo Derani ed abbiamo l’intenzione è di annunciare presto altri due piloti. Ovviamente, il piano è di avere sei o addirittura sette piloti con una riserva entro la fine dell’anno

Credits: Genesis

L’America e gli altri programmi…

Il tema più importante è dato però da cosa accadrà nel 2026 in casa Hyundai Motorsport con l’avvento di Genesis in LMDh. Ricordiamo infatti l’incertezza dei coreani riguardo al Mondiale Rally, sempre più in crisi con solamente il brand asiatico e Toyota protagonisti ufficialmente. Il progetto ‘Le Mans’ potrebbe portare Hyundai a rinunciare a quest’ultimo, il condizionale resta però d’obbligo come confermato dallo stesso Cyril Abiteboul.

Ora Genesis dovrà scegliere anche quale sarà il team di riferimento per gli impegni negli USA dopo aver optato per IDEC Sport in Europa. Bryan Herta resta in pole position sui rivali visti i recenti impegni in TCR nell’IMSA Michelin Pilot Challenge, ma nulla è certo attualmente.

Nel 2026 faremo il FIA WEC e poi dal 2027 l’IMSA WTSC.

Puntiamo ad effettuare questa selezione nell’estate di quest’anno per dare al partner il tempo utile per prepararsi. Il programma nelle gare di durata di Genesis, in ogni caso, non andrà a scapito del WRC o del TCR di Hyundai.

Luca Pellegrini