Karting | La stagione 2026 del WSK Super Master Series prende il via a La Conca

Il grande karting internazionale è pronto a riaccendere i motori. Dal 21 al 25 gennaio, il Circuito Internazionale La Conca di Muro Leccese ospiterà il primo round della WSK Super Master Series 2026, appuntamento che come da tradizione inaugura la stagione agonistica ai massimi livelli. I numeri confermano il peso specifico dell’evento: sono infatti oltre 300 gli iscritti provvisori, provenienti da ogni parte del mondo.

Dopo il successo dei Test Collettivi Ufficiali WSK, andati in scena proprio sul tracciato pugliese con la presenza di spicco da parte di Andrea Kimi Antonelli (nella foto principale), La Conca si conferma ancora una volta il cuore pulsante dello start stagionale del karting internazionale, richiamando team, piloti e addetti ai lavori per uno dei banchi di prova più indicativi dell’intera annata.

Un classico dell’inverno karting dal 2010

Nata nel 2010, la WSK Super Master Series è diventata negli anni il primo vero confronto di alto livello per misurare valori tecnici e competitivi dopo la pausa invernale. Anche l’edizione 2026 conferma un format solido e altamente selettivo, con tutte le principali categorie al via: KZ2, OK, OKJ, OK-N Junior, MINI Gr.3 e MINI Gr.3 U10.

Dopo La Conca, il calendario proseguirà con le tappe di Sarno (8 febbraio), Viterbo (22 febbraio), Lonato (8 marzo) e Franciacorta (22 marzo), in un percorso che accompagnerà i protagonisti fino all’inizio della stagione primaverile.

Giovani talenti sotto i riflettori

Come spesso accaduto in passato, La Conca rappresenterà una vetrina privilegiata per i giovani più promettenti del karting mondiale, pronti a mettersi in mostra su un palcoscenico che ha lanciato numerosi campioni. Nell’albo d’oro della WSK Super Master Series figurano infatti nomi come Max Verstappen, vincitore nel 2012 e 2013, Andrea Kimi Antonelli, campione nel 2019, e Arvid Lindblad, trionfatore nel 2020 e oggi protagonista nel mondo delle monoposto.

Accanto a loro, anche piloti affermati come Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, oltre a specialisti del karting quali Marco Ardigò, Paolo De Conto, Lorenzo Travisanutto e Senna Van Walstijn, a testimonianza del valore tecnico della serie.

Un 2026 ricco di novità

L’avvio della stagione si preannuncia particolarmente interessante anche dal punto di vista tecnico. Il 2026 segna infatti l’ingresso di nuovi protagonisti, soprattutto nelle categorie giovanili, con numerosi piloti impegnati nel salto verso classi superiori. Non mancano inoltre importanti cambiamenti nelle line-up dei team, con nuovi innesti e significativi assestamenti sia sul fronte telaistico che motoristico.

Un contesto che rende il confronto di La Conca ancora più indicativo, non solo sul piano agonistico ma anche per valutare le scelte tecniche in vista del prosieguo della stagione.

I primi favoriti dopo i test

I test collettivi hanno già fornito alcune indicazioni interessanti. Tra i più brillanti si sono messi in evidenza Zayne Burgess nella MINI U10, Alfie Richard Mair nella MINI Gr.3, Niccolò Perico in OK-N Junior, Antonio Pizzonia in OKJ, Luigi Coluccio nella OK e Max Orlov in KZ2. Indicazioni preliminari, ma sufficienti per alimentare le aspettative in vista del primo round ufficiale.

A impreziosire ulteriormente i test è stata però la presenza nella seconda giornata di Andrea Kimi Antonelli, attuale pilota di Formula 1 con Mercedes. Il giovane bolognese non ha voluto rinunciare a scendere in pista, facendo registrare ottimi riscontri cronometrici soprattutto in KZ2, ma anche nella OK, raccogliendo un entusiasmo straordinario tra i giovanissimi e gli addetti ai lavori presenti.

Antonelli ha sostenuto i test nella sola giornata di sabato, al volante del Parolin-TM Kart del team AKM Motorsport, la struttura di famiglia gestita dal padre Marco. Nonostante l’assenza dalle competizioni karting da diversi anni, Kimi si è distinto con una prestazione di prim’ordine, firmando addirittura il terzo tempo assoluto nel ranking generale della KZ2, a conferma di un talento che continua a emergere in qualsiasi contesto.

Finale in diretta streaming

Le fasi finali di domenica 25 gennaio saranno trasmesse in diretta streaming, permettendo agli appassionati di seguire l’azione in tempo reale attraverso i canali ufficiali WSK, Motorsport.com e YouTube, confermando l’attenzione crescente verso la diffusione mediatica del karting di alto livello.

Con oltre 300 piloti al via, un parterre internazionale di primissimo piano e numerose novità tecniche, la WSK Super Master Series 2026 è pronta a offrire fin dal primo round di La Conca un assaggio di quello che potrebbe essere un’altra stagione di riferimento per il karting mondiale.