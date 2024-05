WEC | Cadillac a Spa tra presente e futuro

Cadillac insegue il primo risultato di peso della stagione 2024 nel FIA World Endurance Championship dopo la 1812 km del Qatar e la 6h Imola. General Motors inizia dal Belgio il proprio cammino verso Le Mans in cui l’obiettivo è quello di confermare lo storico podio ottenuto lo scorso anno alle spalle di Toyota e Ferrari.

Alex Lynn ed Earl Bamber saranno nuovamente in azione in coppia, Cadillac Racing ha confermato due piloti e non tre visti gli impegni in North America tra Laguna Seca e Indianapolis.

Jack Aitken, Renger van der Zande, Pipo Derani e Sébastien Bourdais sono infatti impegnati in California nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, mentre Alex Palou e Scott Dixon militavano regolarmente nella NTT IndyCar Series per l’appuntamento su road course nel catino di Speedway.

Alex Lynn: "Spero che Spa sia meglio di Imola"

In Belgio abbiamo avuto modo di parlare con Alex Lynn. Il #2 dello schieramento ha rilasciato in una nota ai nostri microfoni:

Correre in due o in tre non cambia molto, onestamente per me è simile. Ovviamente si guida di più in coppia, ma la differenza è minima in generale. Siamo dei professionisti, i distacchi sono quindi simili e minimi.

Le Mans si avvicina…

Gli americani guardano già a Le Mans. Il target è quello di confermare il podio della passata annata, una missione non scontata

Le Mans lo scorso anno fu unica, l'obiettivo è quello di replicare quanto fatto nel 2023. Avere tre auto rende tutto più semplice, la condivisione dei dati è un punto a favore. Nel frattempo spero di avere un buon week-end a Spa rispetto ad Imola, abbiamo ancora parecchi dettagli da valutare prima delle qualifiche e della gara.

Cadillac disputerà un test di performance al Paul Ricard. Tre prototipi correranno successivamente a Le Mans, oltre alle due targate Cadillac Racing avremo infatti la tradizionale auto #311 gestita da Action Express.

Gli statunitensi guardano ad un ritorno in Top3 dopo il risultato di Le Mans 2024. Ricordiamo che Cadillac non ha ancora vinto nel FIA WEC, obiettivo già riuscito a più riprese nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Da Spa - Luca Pellegrini