Torna protagonista il Supercars da Bathurst | A Ruota Libera

Dopo la NASCAR si è accesa da Bathurst la stagione 2024 del Repco Supercars Championship, il più importante campionato australiano riservato alle quattro ruote. La serie oceanica è di conseguenza la protagonista della terza puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte.

Spazio in ogni caso anche alla NASCAR Xfinity ed alla Truck Series, presenti insieme ad Atlanta (Georgia) in compagnia della seconda sfida della Cup Series.

Supercars Championship, Bathurst: Triple Eight Race Engineering contro tutti

Due pole e due vittorie per Triple Eight Race Engineering dopo la prima tappa del Repoc Supercars Championship in quel di Bathurst. Broc Feeney e Will Brown si sono divisi il bottino, Chevrolet riprende alla grande abbattendo Ford.

La festa di Red Bull Ampol Racing dopo la race-2 della Bathurst 500 del Supercars

Supercars Championship, Bathurst race-1: Feeney apre le danze

La race-1 della stagione 2024 è stata letteralmente dominata dal Triple Eight Race Engineering con Broc Feeney #88 e Will Brown #87. Le due Chevy Camaro del Red Bull Ampol Racing, dopo aver monopolizzato la prima fila, hanno fatto la differenza mantenendo la leadership dal primo all'ultimo giro previsto.

Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Racing Ford #25) completa la Top3 di una prova che è terminata in regime di Safety Car dopo un problema in curva 4 da parte di Aaron Love (CoolDrive AutoParts Ford #3).

Richie Stanaway (Penrite Racing Ford #26) si è classificato quarto, il neozelandese rientrante full-time nella categoria ha preceduto Cameron Hill (Tyrepower Racing Chevrolet #4) e Nick Percat (Bendix Racing Chevrolet #10).

Supercars Championship, Bathurst race-2: Brown ringrazia un errore della concorrenza

Race-2 è stata per gran parte controllata da Mostert. Il #25 di Walkinshaw Andretti United ha tentato di scappare sulle due auto del Red Bull Ampol Racing, una missione parzialmente riuscita.

La musica è però cambiata dopo la seconda sosta ai box, più lenta del previsto per la riconoscibile Ford Mustang targata Mobil 1 Optus Racing. L'esperto australiano si è ritrovato ad uscire dalla pit lane alle spalle di Brown, perfetto negli ultimi giri.

Prima gioia quindi per il 25enne nel Supercars con Red Bull Ampol Racing, mentre è da segnalare il terzo posto di Feeney che dopo un avvio da dimenticare ha rimediato anche cinque secondi di penalità per un'attacco azzardato alla ‘The Chase’ nei confronti di James Golding (PremiAir Nulon Racing Chevrolet #31).

Thomas Randle (Monster Castrol Racing Ford #55) e Golding hanno completato nell'ordine, la coppia ha preceduto David Reynolds (Tradie Beer Racing Chevrolet #20), Matt Payne (Penrite Racing Ford #19) e Jack Le Brocq (Erebus Motorsport Chevrolet #9).

Prossima prova a metà marzo a Melbourne in concomitanza con il Mondiale F1

NASCAR Xfinity Series, Atlanta: Hil cala il bis

Austin Hill vince ad Atlanta nella NASCAR Xfinity Series dopo aver primeggiato settimana scorsa a Daytona. Il #21 del RCR (Bennett Transportation Chevrolet) trionfa il casa diventando il quarto pilota di sempre ad ottenere le prime due gioie del campionato dopo Tony Stewart, Dale Earnhardt e Chad Little.

Il georgiano, tre volte a segno in carriera nel particolare catino da 1.5 miglia che sorge in quel di Hampton, è stato abile a gestire l'overtime e soprattutto ogni litro di carburante.

La benzina è stata infatti la variabile impazzita degli ultimi giri, molti hanno dovuto arrendersi proprio a poche miglia dall'arrivo. Chandler Smith (QuickTie Toyota #81) ha concluso secondo davanti a Shane van Gisbergen (WeatherTech Chevrolet #97), per la prima volta in Top3 in carriera in Xfinity Series. Ottima performance da parte dell'ex vincitore della Bathurst 1000, abile a concludere davanti a Sheldon Creed (Friends of Jaclyn Foundation Toyota #18) e Parker Retzlaff (FVP/Bommarito.com Chevrolet #31).

NASCAR Truck Series, Atlanta: Busch contro tutti

Kyle Busch si conferma ad Atlanta nella NASCAR Truck Series. Il #7 dello schieramento, presente con i colori di Spire Motorsports (Group 1001 Chevrolet), firma la 65ma gioia nella categoria beffando nel finale Ty Majeski (Farm Paint/Curb Records Ford #98), Corey Heim (Safelite Toyota #11), Taylor Gray (JBL Toyota #17) e Nick Sanchez (Gainbridge Chevrolet #2).

Dopo aver firmato la Stage 2, il regolare volto di RCR Chevrolet per la NASCAR Cup Series è stato sempre tra i migliori, abile nei 10 giri conclusivi a mettere tutti in riga dopo un deciso e puntuale attacco ai danni di Grant Enfinger (Champion Power Equipment Chevrolet #9).

Luca Pellegrini