MotoGP | GP Germania, Gara: Márquez trionfa nell'ecatombe del Sachsenring

Cambia tutto per non cambiare nulla: in un Gran Premio di Germania MotoGP caratterizzato dalle tante cadute, sul podio tornano loro tre. Marc Márquez fa quello che vuole, prendendosi l'ennesima vittoria di una cavalcata (quasi) perfetta. Dietro di lui il fratello Álex e Francesco Bagnaia.

Márquez senza problemi, ma quante cadute!

Marc Márquez ha avuto il merito di mantenere la testa della corsa in partenza, a differenza di quanto successo nella Sprint di ieri. Il resto è storia: un ritmo impressionante nonostante abbia guidato (apparentemente) senza sforzo alcuno. Qualche avversario ha cercato di tenergli dietro, ma è stato colpito dalla famigerata curva 1 nella seconda metà di gara. Nell'arco di qualche giro buona parte della griglia (già ridotta a causa dei diversi infortuni, ndr) ha dovuto dire addio alle proprie speranze di terminare la corsa. Su di tutti i due italiani Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, rispettivamente in 2ª e 3ª posizione per almeno 15 dei 30 giri previsti. È stato il romano la prima vittima di curva 1 del Sachsenring, lasciando la piazza d'onore al Bez che è caduto con una dinamica molto simile qualche giro più tardi. Altra vittima illustre è Johann Zarco, caduto mentre si trovava in 6ª posizione. Vittima di un contatto innescato da Ai Ogura è Joan Mir, con il giapponese di Trackhouse che ha centrato il maiorchino di HRC. Ultima vittima è Lorenzo Savadori, caduto addirittura due volte nel corso della gara.

Si (ri)forma il terzetto: Álex e Bagnaia sul podio

Dietro alla nona vittoria nel GP di Germania da parte di Marc Márquez si riunisce il terzetto che ha caratterizzato buona parte della stagione 2025 fino a questo punto. Álex Márquez è 2° al termine di un weekend eroico, considerato che giusto due settimane fa il pilota Gresini Racing si trovava sotto i ferri per l'infortunio alla mano subìto ad Assen. Lo spagnolo ha mantenuto i nervi saldi nonostante la pressione di Francesco Bagnaia: il ducatista si è rifatto dopo la Sprint oscena chiusa al 12° posto, tornando sul podio e dimenticandosi di un sabato complicato.

Giù dal podio e lontano Fabio Quartararo: il francese di Yamaha ha festeggiato un podio insperato ieri nella Sprint bagnata, confermandosi tra i migliori anche in condizioni di asciutto. L'iridato 2021 ha fatto il possibile per mantenere la medaglia di legno dalla pressione di Fermín Aldeguer, che conclude al 5° posto dopo aver combattuto a centro gruppo nelle fasi centrali della corsa. Miglior risultato con Honda per il rientrante Luca Marini, il quale ha rischiato grosso nell'infortunio in preparazione alla 8h di Suzuka. Il pilota italiano ha superato Jack Miller nelle ultime tornate, portando a casa punti importanti per la sua classifica. L'australiano di Prima Pramac ha chiuso 8° dopo aver perso la posizione da Brad Binder, mentre chiudono la classifica Raúl Fernández e Álex Rins.

MotoGP | GP Germania: i risultati della gara

Valentino Aggio

