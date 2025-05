F1 | GP Emilia Romagna, delusione Mercedes: Russell 7°, Antonelli out

Grande delusione per Mercedes nel GP dell'Emilia Romagna di F1. Dopo una buona qualifica, George Russell ha chiuso solamente in settima posizione mentre è stato più sfortunato Kimi Antonelli. Il pilota italiano è stato infatti costretto al ritiro al giro 47 a causa di un problema tecnico sulla sua W16.

Russell da 3° a 7°

Nella giornata di sabato, George Russell aveva conquistato un'ottima terza posizione che gli era valsa la seconda fila, al fianco di Lando Norris. Ed alla vigilia della gara, il team austriaco, sembrava positivo anche per quanto mostrato nelle prove libere del venerdì. La gara, però, si è rivelata un'altra storia. Già dalle prime battute è emerso come la W16 non aveva il passo per poter lottare con le McLaren e con la Red Bull di Max Verstappen.

In regime di Safety Car, il team poi ha scelto di non montare gomma nuova sulla vettura di Russell e questo non ha permesso al pilota britannico di poter portare un attacco ai piloti davanti a lui. La settima posizione al traguardo, è un risultato deludente per Mercedes, considerando la posizione di partenza. Russell, al termine del Gran Premio, ha analizzato la sua gara e le difficoltà riscontrate: "É stata una giornata disastrosa, non avevo passo. Ero felice di vedere la bandiera a scacchi. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Siamo sempre stati lenti quando fa caldo. E oggi faceva caldo".

Un weekend di casa complicato per Antonelli

Alla vigilia del Gran Premio forse le speranze erano altre per Kimi Antonelli. Già dalle qualifiche, l'italiano si è trovato in difficoltà, chiudendo solamente in tredicesima posizione. La gara, poi, è stata tutta in salita per Kimi. Si è trovato all'inizio del Gran Premio bloccato nel treno di DRS, che non gli ha permesso di recuperare sui primi e al giro 47 è arrivato il ritiro per il #12, a causa di un problema tecnico sulla sua monoposto. A seguito del ritiro Antonelli ha dichiarato ai microfoni della Formula1: “Non è stato il finale più felice. É stato difficile. Siamo stati fortunati con la Virtual Safety Car e siamo ritornati sulle medie. Per essere sincero avevo alte aspettative, ma dopo qualche giro ho iniziato ad avere problemi con l'acceleratore. Ovviamente è un peccato, ma sono cose che succedono”.

Credits: Mercedes AMG Petronas su X

Il pilota Mercedes ha anche riflettuto sul suo primo Gran Premio di casa, sottolinenando quanto sia stato dispendioso a livello di energie: “É stata una settimana intensa emotivamente e mentalmente. Per quanto mi riguarda alcune cose non le ho fatte al meglio. Specialmente nel cercare di risparmiare energie, non ho fatto un ottimo lavoro. Sento che questo ha influenzato la mia guida, perché non avevo tanta energia. Quindi, da quel lato è stato un buon apprendimento, in vista della prossima gara di casa”. Al termine di questo Gran Premio non si può certo parlare di una crisi in casa Mercedes che mantiene la seconda posizione nel mondiale costruttori e guarda con determinazione a Monaco per raccogliere altri punti fondamentali.

Giulia Pea