Super Lap pronta alla sfida di Vallelunga con Montebello, Arena e la new entry Calleja

Dopo la pausa estiva, Super Lap Driving Academy & Race Team torna in azione per il quarto appuntamento stagionale dei campionati GTC e Time Attack Italia, in programma il 13 e 14 settembre all’Autodromo Vallelunga. La scuderia siciliana, guidata da Walter Palazzo e Livia Magnano, si presenta con tre Porsche e l’obiettivo di confermare il proprio ruolo da protagonista nella caccia al giro veloce.

Montebello leader in campionato

Riflettori puntati su Daniel Montebello, reduce da una straordinaria doppietta al Red Bull Ring, che lo ha portato a primeggiare sia nella classe Supercar del Time Attack Italia che nella Goodyear 992 GT3 del GTC. Il pilota maltese arriva a Vallelunga da leader di campionato e con l’obiettivo di consolidare il proprio vantaggio nella classifica generale.

Crescita costante per Arena

Al fianco di Montebello ci sarà Giovanni Arena, protagonista di una prima parte di stagione in costante crescita. L’imprenditore siciliano, alla sua prima stagione agonistica, ha raccolto risultati incoraggianti al Mugello, Monza e Red Bull Ring, migliorando progressivamente grazie al lavoro con il team. A Vallelunga sarà impegnato sia nella categoria TFL 992 GT3 RS del GTC, sia nel Time Attack Italia con la Porsche 992 GT3 RS.

Debutto per Joseph Calleja

Novità assoluta sarà l’esordio di Joseph Calleja, al volante di una Porsche 992 S nella classe Supercar del Time Attack Italia. Per il pilota maltese si tratterà di una prima occasione per misurarsi in un contesto di alto livello, con l’obiettivo di fare esperienza e accumulare chilometri preziosi.

Le parole del team

“Arriviamo a Vallelunga con grande entusiasmo e determinazione – ha dichiarato Livia Magnano –. Puntiamo a confermarci ai vertici con Montebello, mentre Arena sta dimostrando una crescita continua e Calleja potrà iniziare il suo percorso di apprendimento. Come sempre il team sarà al massimo per mettere i piloti nelle migliori condizioni possibili”.

Programma del weekend

Il weekend entrerà nel vivo sabato 13 settembre con le prove libere, mentre domenica 14 sarà il momento delle sfide decisive tra le curve tecniche e veloci del tracciato intitolato a Piero Taruffi.

Con tre piloti motivati e uno staff tecnico di alto livello, Super Lap Driving Academy & Race Team si prepara ad affrontare il round di Vallelunga con l’ambizione di confermare le ottime prestazioni della prima parte di stagione.