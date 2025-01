Dakar 2025 | Auto, Stage 7: Moraes vince la tappa, Al Rajhi a 21’’ dal leader

La settima tappa della Dakar 2025 è andata a Lucas Moraes; il brasiliano di Gazoo Racing ha confermato così la forza della Toyota nel rally raid con la sua seconda vittoria di tappa (la prima quest’anno), conquistata in modo schiacciante tra le montagne di Al Duwadimi. Ma lo Stage 7 porta con se anche ripercussioni importanti in classifica generale, con Henk Lategan che ha perso quasi 7 minuti sul suo diretto inseguitore Yazzeed Al Rajhi, ora a soli 21 secondi dalla vetta della Dakar.

Moraes dominatore ad Al Duwadini, subito dietro le Ford

Per Moraes e il suo compagno Armand Monleon la vittoria di tappa è stata costruita soprattutto tra il km 138 e il km 213, quando l’equipaggio ha sfruttato l’arrivo improvviso della pioggia per allungare in maniera cruciale sui propri avversari. Tali distacchi sono serviti quando Moraes ha rallentato negli ultimi chilometri, facendo così in modo che il brasiliano di TGR arrivasse comunque con il miglior tempo di 4:01:49 e un vantaggio di 7’41’’ su Mattias Ekstrom.

Lo svedese di Ford M-Sport finisce dunque al secondo posto di tappa davanti al suo compagno Mitchell Gurie, mentre in quarta posizione abbiamo un Nasser Al-Attiyah che con la Dacia Sandrider ha rimontato di prepotenza nel finale di tappa, recuperando oltre mezz’ora su Moraes. Seguono Seth Quintero (Gazoo Racing) per la top 5 e Cristina Gutierrez che mette la seconda Dacia in sesta posizione a 12 minuti dal vincitore di tappa.

Credits: www.dakar.com

Al Rajhi a ridosso di Lategan, Ekstrom e Al-Attiyah rientrano in lotta

Al settimo posto di giornata troviamo un Yazeed Al Rajhi che con la Hilux di Overdrive Racing si porta a ridosso di Henk Lategan in classifica generale e riduce il distacco a soli 21 secondi. Il sudafricano, che aveva allungato sui suoi diretti rivali nel tratto interessato dalla pioggia, ha faticato molto negli ultimi chilometri di tappa, perdendo dai 10 ai 20 minuti sui suoi avversari.

Ne hanno approfittato anche Mattias Ekstrom e Nasser Al-Attiyah che accorciano rispettivamente a 10’25’’ e 21’57’’ sul pilota di Gazoo Racing. Più lontano Mitchell Gurie che con la Ford Raptor si trova in quinta posizione ad oltre 40 minuti dal leader della classifica generale. Mantiene il sesto posto Matthieu Serradori sulla Century mentre da dietro Juan Cruz Yacopini (Overdrive), Seth Quintero, Joao Ferreira (X-Raid Mini) e Brian Baragwanath (Century) completano la top 10 complessiva al termine della settima tappa.

Credits: www.dakar.com

Trucks: Loprais si aggiudica la tappa, Macik allunga

Nella categoria dedicata ai camion si registra la seconda vittoria dell’anno per Ales Loprais dopo l’ennesimo confronto interno tra i veicoli Iveco Powerstar. Il pilota della Repubblica Ceca, affiancato da David Kripal e da Darek Rodewald, accorcia così sul secondo posto in classifica occupato dall’olandese Mitchel Van den Brink, mentre il cecoslovacco Marcel Macik ha rafforzato ancora la sua leadership portando il vantaggio sul suo rivale a 2:08:12.

Stage 8: Al Duwadimi-Riyadh

La prossima tappa vedrà piloti e team avventurarsi alla volta della capitale Riyadh. Nella prova da 483 km cronometrati ci saranno diversi tratti misti caratterizzati soprattutto dalle dune tipiche del deserto saudita. Una sfida non da poco, soprattutto per la variabilità del percorso che metterà alla prova gli equipaggi dal punto di vista mentale. E con una lotta per le prime posizioni ancora apertissima nelle classi principali, sarà vietato lasciar da parte tempo prezioso in queste tappe.

Andrea Mattavelli