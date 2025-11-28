FIA F2 | Qatar, qualifiche: pole position a Fornaroli, penalizzato Goethe

E' tornato il campionato di Formula 2 sul circuito di Lusail, e a conquistare la pole position è il leader della classifica Leonardo Fornaroli. Il pilota italiano eredita la prima casella dopo la penalizzazione di Oliver Goethe, autore del giro più veloce. Victor Martins e Roman Stanek completano le prime posizioni. Richard Verschoor, beneficiando dell'inversione di griglia, è il poleman della Sprint Race di domani sera.

Goethe parte dalla prima casella, peccato per Fornaroli

Con il tempo di 1:36:115 è stato Oliver Goethe (MP Motorsport) ad aggiudicarsi la pole position per il penultimo round del campionato di Formula 2 in Qatar. Ma il pilota tedesco, ha ricevuto una penalità di tre posizioni in seguito ad un impeding, cedendo così la pole al leader del campionato Leonardo Fornaroli (Invicta Racing). Secondo tempo per Victor Martins (ART Grand Prix), mentre Roman Stanek (Invicta Racing) ottiene la terza posizione. Un risultato perfetto per il pilota italiano, che ha dominato tutto il venerdì sul circuito di Lusail, e che nonostante un problema tecnico accusato al termine della sessione, ha la grande occasione di mettere una mano sulla vittoria finale.

Crawford e Browning fuori dalla top ten, Mini solo 14°

Quarta posizione per il penalizzato Oliver Goethe (MP Motorsport), seguito da Alex Dunne (Rodin Motorsport) in quinta e Sebastian Montoya (Prema Racing) in sesta. Settimo tempo invece per Nikola Tsolov (Campos Racing) alla sua prima qualifica nella categoria, davanti a Rafael Villagomez (VAR) e Joshua Durksen (AIX Racing). Top ten per Richard Verschoor (MP Motorsport), che sarà davanti a tutti nella gara Sprint di domani.

Colpi di scena in ottica campionato per Jak Crawford (DAMS Lucas Oil) e Luke Browning (Hitech). I due inseguitori per il titolo hanno chiuso le qualifiche rispettivamente in quindicesima e diciottesima posizione, e saranno costretti a partire dal fondo del gruppo. Una buona notizia per Fornaroli, che vede i suoi rivali classificarsi a fine schieramento e può mettere una seria ipoteca al titolo. Peccato anche per Gabriele Mini (Prema Racing), che ha concluso il venerdì in quattordicesima posizione.

Sessione di qualifica senza interruzioni, nonostante alcune uscite di pista. Appuntamento con la prima gara alle 17.20 di domani, mentre la Feature Race si terrà alle 13 di domenica.

Federica Passoni