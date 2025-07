IMSA | Dal Canada tornano regine le LMP2

Nuovo atto questo fine settimana per l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship dall'affascinante Canadian Tire Motorsport Park. Il più importante campionato americano riservato alle GT ed ai prototipi esce dagli USA per il tradizionale round in Canada che vedrà in azione LMP2, GTD PRO e GTD.

Assenti quindi le GTP che torneranno il prossimo mese da Road America. Sarà in ogni caso un fine settimana ricco per le ruote coperte, ricordiamo infatti la presenza del FIA World Endurance Championship in quel di San Paolo.

LMP2, tanti cambi nell'entry list

La prima prova ‘Sprint' della stagione per la classe LMP2 vede tanti cambi vista la concomitanza con il FIA WEC. Malthe Jakobsen (CrowdStrike by APR #04), Sebastien Bourdais (Tower Motorsport #8), Paul di Resta (United Autosports #22) e Mikkel Jensen (TDS Racing #11) saranno costretti a volare in Brasile, i piloti citati cedono nell'ordine il testimone a Alex Quinn, Renger van der Zande, Tom Blomqvist ed Hunter McElrer.

United Autosports #22 detta il passo in campionato con Daniel Goldburg. Il vincitore della Rolex 24 e della 6h del Glen vanta 1023p contro i 929p dell'ORECA #74 Riley di Gar Robinson/Felipe Fraga ed i 912 dell'ORECA #99 AO Racing di PJ Hyett/Dane Cameron.

GTD PRO: Corvette senza vincere è davanti

Senza vittorie da Daytona ad oggi, Corvette Racing by Pratt Miller Motorsport è al comando dell'IMSA WTSC in GTD PRO. Antonio Garcia ed Alexander Sims, vincitori dodici mesi fa del ‘Chevrolet Grand Prix' presso il CTMP, tronano all'attacco dopo il secondo posto ottenuto nella 6h del Glen.

Il britannico e lo spagnolo hanno 1632p contro i 1580p della Porsche #77 AO Racing di Laurin Heinrich/Klaus Bachler. 1518p invece per la Ferrari #81 DragonSpeed che questo fine settimana riproporrà la coppia composta da Albert Costa/Giacomo Altoè.

Ben Barnicoat rinuncia all'impegno nel FIA WEC per tornare con Vasser Sullivan Lexus #14 insieme ad Aaron Telitz, mentre Marco Mapelli ritrova Pfaff Motorsports Lamborghini #9 dopo aver un weekend d'assenza per l'impegno alla 24h del Nurbugring.

IMSA GTD: Mercedes sempre il riferimento…

Nonostante la negativa prova alla 6h del Gle, la Mercedes AMG GT3 EVO #57 resta il riferimento in GTD con i campioni in carica Russell Ward/Phillip Ellis. La coppia è ancora in cima alla classifica generale con 1550p all'attivo contro i 1490p di Casper Stevenson (Heart of Racing Aston Martin #27), pronto questo weekend per alternarsi al volante con l'idolo locale Roman De Angelis.

Evento tanto atteso anche per Parker Thompson, portacolori di Vasser Sullivan Lexus #12 atteso ancora una volta accanto a Jack Hawksworth. La coppia cerca un significativo riscatto dopo il ritiro all'ultimo giro nello Stato di New York per mancanza di carburante.

Domenica la corsa da 2h e 40 a Mosport, live come sempre su IMSA.com (IMSA TV).

Luca Pellegrini