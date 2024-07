WorldSBK | Most, Jonathan Rea di nuovo competitivo: "Il miglior Venerdì in Yamaha"

Il Venerdì di Most ha rassicurato Jonathan Rea: il sei volte iridato WorldSBK ha chiuso al 3° posto la giornata inaugurale del round ceco, confermando così i passi avanti mostrati a Donington Park con il primo podio in sella alla Yamaha nella Superpole Race.

Un Venerdì piuttosto positivo

Sesto tempo in FP1 e terzo nelle FP2: Jonathan Rea sembra tornato ai livelli della Kawasaki, costruttore con il quale ha fatto la storia del WorldSBK diventando, numeri alla mano, il migliore di tutti i tempi. L'avventura in Yamaha, partita nel 2024, si era rivelata un disastro finora. Solo l'aria di casa a Donington Park ha consentito a Rea di tornare nelle zone nobili della classifica, conquistando anche il primo podio in “blu” della sua carriera nella caotica Superpole Race.

Arrivando a Most il nordirlandese cercava delle conferme importanti: queste sembrano essere arrivate, anche se è solo Venerdì. I passi in avanti con il feeling tra la Yamaha R1 e il #65 sembrano esserci, ma ora c'è il bisogno di capitalizzare anche nelle manche “lunghe”, ovvero Gara 1 e Gara 2. Dando un rapido sguardo ai cronometrici, oltre al 1:32.033 fatto segnare come miglior giro, il passo gara di Rea non sembra così male. Nove dei 18 giri percorsi sono al di sotto del 1'33".

Le parole di Rea: “Abbiamo risolto qualche piccolo problema”

Come afferma lo stesso Jonathan Rea, non ha provato il ritmo in vista delle due manche dei prossimi giorni. “Ho provato le nuove gomme SC1 portate da Pirelli al posteriore, ma non ho effettuato una vera e propria simulazione di passo gara”. Una dichiarazione incoraggiante quella dell'ex Kawasaki, il quale dichiara di sentirsi decisamente più a suo agio con la R1: “Ad oggi, questo è il miglior Venerdì da quando sono in Yamaha. Abbiamo risolto qualche piccolo problema, ma per il resto ho solo cercato di godermi la guida: dovevo solo capire se potessi essere competitivo”.

Nonostante questi passi avanti, Rea rimane piuttosto realista sui valori in campo a Most: “Il ritmo sembra buono, ma Toprak è ancora in grande forma. Anche se siamo in top 5 c'è ancora molto margine di miglioramento in determinate aree. Sto recuperando fiducia sia nel mezzo che nel mio gruppo di lavoro: voglio solo migliorare le mie sensazioni alla guida”.

Most pista speciale per Jonathan Rea

Sembra passata una vita, ma in realtà solo dodici mesi: il 29 Luglio 2023 Jonathan Rea ha conquistato la 119ª vittoria in carriera nel WorldSBK, aggiornando così un record che ancora gli appartiene. Il successo è arrivato in Gara 1 proprio a Most, in Repubblica Ceca. Una gara dalle condizioni miste, il “canto del cigno” per Rea e Kawasaki, separatesi a fine stagione dopo una collaborazione leggendaria. Complessivamente, oltre alla vittoria già citata, Rea vanta sei podi sul tracciato ceco: al “cannibale” piace il tracciato, sul quale potrebbe confermarsi ancora una volta sul podio. Molto dipenderà dalla Superpole di domani mattina (ore 11:00, ndr): una buona casella di partenza si rivelerà fondamentale per le sue possibilità di podio.

Valentino Aggio

Leggi anche: WorldSSP | Most, Superpole: Montella e Huertas comandano nonostante una V2 "castrata"