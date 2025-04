CIGT | Nasce Scuderia Emme, nuova realtà pronta per la sfida nella serie Sprint

Una nuova realtà è pronta per affacciarsi nel panorama del motorsport italiano, dando vita ad un progetto che coniuga passione, esperienza ed ambizione. La Scuderia Emme, nata grazie alla collaborazione tra il pilota Rodolfo Massaro e i fondatori di Derva Corse, Max Folloni e Marco De Toffol, sarà infatti al via della stagione 2025 nel Campionato Italiano Gran Turismo, prendendo parte alla serie Sprint con una Ferrari Challenge 488 Evo. Una sfida che nasce dall’incontro tra i rispettivi percorsi paralleli portati avanti sui campi di gara negli ultimi anni, e che potrà contare su una partnership tecnica di assoluto prestigio come quella del team AF Corse di Amato Ferrari.

Il duo Massaro-Marchetti al volante della Ferrari Challenge 488

A portare in pista il bolide del Cavallino nei quattro weekend in programma durante la stagione sarà lo stesso 38enne driver bresciano, forte delle importanti esperienze maturate nel corso delle ultime annate dapprima in monoposto e poi nell’ambito delle ruote coperte, grazie alla presenza sia nel TCR Italy che nel GT Endurance; al suo fianco ci sarà Alessandro Marchetti, 50enne pilota varesino già protagonista all’interno della serie tricolore di ACI Sport nelle precedenti stagioni. Dopo aver completato con promettenti risultati i test pre-stagionali, il duo si pone come obiettivo quello di puntare a cogliere risultati di rilievo sin dalla prima tappa prevista dal calendario, in programma il prossimo 23-25 Maggio sull’Autodromo ‘Piero Taruffi’ di Vallelunga.

La Ferrari 488 della Scuderia Emme con rodolfo Massaro al volante

Le dichiarazioni

Rodolfo Massaro: “Essere riuscito a dare vita a questo progetto, insieme agli amici Max Folloni e Marco De Toffol di Derva Corse, rappresenta una grande soddisfazione. Scuderia Emme nasce da una forte passione comune e ha l’ambizione di dimostrarsi sin da subito competitiva nel Campionato Italiano GT Sprint 2025”

Alessandro Marchetti: “Sono davvero entusiasta di questa nuova avventura, che nasce anche dalla stretta collaborazione sportiva con Nova Race, e molto soddisfatto dei primi riscontri nei test. Le sensazioni sono estremamente positive e non vedo l’ora di iniziare, anche per gli interessanti sviluppi che questo progetto porterà alla mia associazione che promuove la cultura della donazione di midollo osseo, RaceToDonate”.

Max Folloni e Marco De Toffol: “Scuderia Emme unisce esperienza tecnica, passione e una visione moderna del motorsport, con l’obiettivo di essere protagonista già dalla prima stagione. Grazie alla storica amicizia con il Gruppo Zatti, fondamentale partner del progetto Derva Corse, potremo usufruire del supporto da parte del team AF Corse: un vero e proprio fiore all’occhiello di questo nuovo progetto! Ulteriori dettagli saranno annunciati a breve: non vediamo l’ora che questa nuova sfida abbia inizio!”

Il calendario: si parte da Vallelunga

Il calendario del Campionato Italiano GT Sprint vedrà Scuderia Emme disputare, come detto, la prima tappa stagionale sul circuito di Vallelunga nel weekend del 23-25 Maggio, per poi affrontare la trasferta in terra toscana con l’appuntamento del Mugello nel fine settimana dell’11-13 Luglio. Dopo la pausa estiva, la serie tricolore tornerà in azione il 26-28 Settembre a Imola, per poi chiudere la stagione a Monza il 24-26 Ottobre.