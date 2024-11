Formula E | Maserati conferma il proprio impegno nell'era Gen4

La Maserati continuerà a correre nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. Il gruppo Stellantis ha infatti annunciato l'impegno del marchio del Tridente per il ciclo di regolamenti Gen4 che scatteranno dalla Season 13 (2026-27), rendendo così il Tridente il quinto marchio a confermare la sua presenza nella categoria elettrica fino al 2030 dopo Porsche, Nissan, Jaguar e Lola.

La storia (finora) del Tridente in Formula E

Entrata ufficialmente dalla Season 9 (2022-23) grazie alla collaborazione con Venturi Racing e il seguente rebrand del team, la squadra Maserati gestita da Monaco Sports Group (MSG) ha segnato il ritorno del Tridente in un Mondiale monoposto dal 1957, anno dell'ultimo titolo vinto in F1 con Juan Manuel Fangio. Per Maserati, inoltre, è stato il primo impegno ufficiale nel motorsport dopo aver gareggiato nel 2010 nell'inaugurale FIA GT1 World Championship con la MC12.

Per quanto riguarda la Formula E, la Maserati ha avuto nel 2022-23 un debutto non indifferente nella categoria conquistando una vittoria con Maximilian Gunther al secondo ePrix di Giacarta e altri 4 podi (di cui uno a Roma), per un totale di 140 punti e il sesto posto nella classifica team con cui ha battuto Neom McLaren, anch'essa al debutto. La stagione 2023-24 conclusasi quest'anno, invece, ha visto un lieve calo di punti e risultati dovuti anche all'involuzione del pacchetto powertrain DS e alle prestazioni infelici del rookie indiano Jehan Daruvala.

Credits: MaseratiCorse / X.com

Ciò non ha comunque impedito a Gunther di togliersi delle soddisfazioni con la vittoria al primo ePrix di Tokyo e il terzo posto nella prima gara di Misano. Per l'imminente Season 11, il team punterà su Stoffel Vandoorne e Jake Hughes per avvicinarsi alle posizioni di vertice e continuare un progetto che, con la conferma dell'impegno nel prossimo ciclo della Formula E, può godere di una forte stabilità. Nessuna novità invece dal gruppo Stellantis per quanto riguarda DS Automobiles, marchio presente nel Mondiale Elettrico fin dalla Season 2 (2014-15) e che da qualche anno gareggia insieme a Penske Autosport.

Le dichiarazioni

La conferma della presenza di Maserati nel mondiale elettrico rappresenta per Jeff Dodds, CEO della Formula E, un segnale forte sullo stato di salute del campionato:

Siamo elettrizzati di confermare l'impegno continuato di Maserati nel Mondiale ABB FIA Formula E con la loro registrazione congiunta a Stellantis Motorsport per l'era GEN4. Hanno ricoperto una parte importante del nostro campionato tramite le loro performance sul tracciato e i loro progressi nei veicoli elettrici. Il loro impegno insieme ad altre potenze automobilistiche come Nissan, Jaguar, Porsche e Lola è un testamento della competitività e della rilevanza della nostra piattaforma e non vediamo l'ora di vedere la Casa del Tridente continuare il suo viaggio in Formula E verso la sua nuova era.

Parole al miele anche per Santo Ficili, nuovo n.1 di Maserati, che spiega il perché della conferma dell'impegno del marchio italiano nel mondiale elettrico:

Siamo estremamente orgogliosi di continuare il nostro impegno su una piattaforma così innovativa e prestigiosa come la Formula E. Per questo brand il legame tra la pista e le strade è infrangibile e l'evoluzione delle monoposto dimostra quante possibilità ci possano essere dietro all'elettrico. Continueremo a trarre maggiori sviluppi dalle gare del Mondiale ABB FIA Formula E e a trasferirli al nostro range di auto 100% elettriche che ora consiste del SUV Grecalo Folgore, dell'iconica GranTurismo Folgore e della convertibile GranCabrio Folgore.

Andrea Mattavelli