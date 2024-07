GTWC Europe | Hockenheim: tutti contro WRT

Riprende nel cuore dell’estate in quel di Hockenheim il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup dopo le due tappe di maggio in quel di Brands Hatch ed a Misano Adriatico. Il campionato indetto da SRO si appresta per vivere un doppio round in terra tedesca, settimana prossima si tornerà infatti a parlare di Endurance Cup in quel del Nurburgring.

WRT BMW #32 ancora al top?

La tappa di Hockenheim segna la ripresa dell’inseguimento a WRT e BMW, binomio che per ora ha vinto tre delle prime quattro corse disputate quest’anno nella Sprint Cup. La BMW M4 GT3 #32 di Charles Weerts/Dries Vanthoor si colloca al comando della graduatoria dopo l’appuntamento di Misano, i belgi vantano 4p di margine nei confronti di Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48).

Le due auto sono destinate a battagliare anche in Germania, appuntamento in cui notoriamente mancherà la coppia composta da Valentino Rossi/Maxime Martin. L’italiano ed il belga hanno firmato la vittoria nella race-1 di Misano, la coppia si concentrerà da qui al termine del campionato esclusivamente sull’Endurance Cup con Raffaele Marciello.

Attenzione questo week-end anche alle Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing, all’attacco nei primi due round con Konsta Lappalainen/Ben Green #14 e Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè #69. Le due Rosse appaiono non lontane dalla vetta, dopo una pole ed alcuni risultati di rilievo potrebbe arrivare in Baden-Württemberg anche la prima affermazione del 2024.

Emil Frey Racing Ferrari #14 all'attacco prima di Hockenheim - Credits: GTWC Europe

GTWC Europe, tanta incertezza ad Hockenheim nelle altre classi

Eddie Cheever III/Jonathan Hui (Sky Tempesta Racing Ferrari #93) sono provvisoriamente al top della Bronze Cup del GTWC Europe Sprint. La coppia tenta di confermarsi anche se dovrà vedersela con la più che mai competitiva Porsche #54 Dinamic GT. Il padrone di casa Marvin Dienst è atteso a dare spettacolo dopo l’eccellente performance di Misano Adriatico, l’ex volto del DTM tornerà al volante con l’austriaco Phil Sager.

In categoria Bronze occhi puntati ai campioni in carica del British GT Championship Darren Leung/Dan Harper (Century Motorsport BMW #991 ) e le due Lamborghini Barwell Motorsport di Gabriel Rindone/Patrick Kujala #72 e Sandy Mitchell/Rob Collard #78.

Calan Williams, Sam de Haan (WRT BMW #30) guidano, invece, la classifica Silver Cup dopo il dominio di Misano. La coppia tornerà sicuramente a battagliare in Germania contro Aurelien Panis/Cesar Gazeau (Boutsen VDS Mercedes #10) e magari anche con la Ferrari 296 GT3 #71 AF Corse di Eliseo Donno/Tom Fleming. L’italiano torna al volante insieme all’inglese, out da Misano dopo un violento impatto durante le prove libere in curva 4 (Rio).

Menzione speciale anche per la Gold Cup con una bagarre ad armi pari tra Paul Evrard/Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25) e Max Hofer/Luca Engstler (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Lamborghini #6). Da Misano al duello è arrivata anche l’Audi #111 CSA Racing, nuovamente al via con Simon Gachet/Lucas Legeret.

Hockenheim riproporrà finalmente un week-end tradizionale con le due corse separate da un giorno. Sabato quindi la Q1 e la race-2, mentre domenica ci sarà la Q2 e la race-2.

Luca Pellegrini