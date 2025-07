MotoGP | GP Repubblica Ceca: info e orari del weekend a Brno

La MotoGP torna a correre sul tracciato di Brno in occasione del Gran Premio di Repubblica Ceca 2025, dopo un'assenza di quattro anni. Per l'ultima gara prima della pausa estiva ci si aspetta una pista veloce, visto il nuovo asfalto, con il duo di fratelli Márquez pronto a farsi valere anche su questo tracciato.

La prima volta a Brno dal 2020

Dopo una pausa di quattro anni la pista di Brno torna a presenziare all'interno del calendario di MotoGP, un ritorno atteso sia dagli appassionati che dai piloti. Il pilota più vincente di sempre su questa pista è Valentino Rossi, anche se il record di pole position è ancora in mano a Marc Márquez, con quattro partenze dal palo: proprio lo spagnolo di casa Ducati è al centro dei riflettori in attesa di questo weekend, visto il suo stato di forma dimostrato in tutte le piste. Il #93 non corre qui addirittura dal 2019, prima del grave infortunio del 2020, e per questo motivo dovrà riadattarsi alle curve e alla conformazione della pista. Anche per suo fratello Álex Márquez non sarà una sfida facile, dato che l'ultima volta che si è trovato a Brno era il suo primo anno in MotoGP e sono cambiate molte cose da quel momento. Chi invece nel 2020 non aveva corso è stato Pecco Bagnaia, che a causa di un incidente durante le prove era stato costretto a saltare la gara e che per questo motivo quattro anni dopo è pronto a rifarsi.

Ultimo vincitore prima della pausa di quattro anni è stato Brad Binder, che nel 2020 aveva portato a casa la prima vittoria per KTM in MotoGP e che ora è desideroso di replicare, nonostante la pista sia stata riasfaltata e sia ora molto più veloce. Stesso discorso vale per Franco Morbidelli e Johann Zarco, sul podio anche loro l'ultima volta che si è corso in Repubblica Ceca e in buono stato di forma in questa prima parte del 2025. Alcuni dei piloti che questo fine settimana si allineeranno sulla griglia di partenza non hanno mai affrontato questa pista da piloti di MotoGP, mentre altri non ci hanno mai gareggiato nella loro carriera. Tra quelli che correvano nelle classi propedeutiche quattro anni ci sono Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Luca Marini, Jorge Martin - grande ritorno per questo weekend -, Fabio Di Giannantonio e Somkiat Chantra, tutti piloti di Moto2 nel 2020. Correva invece ancora in Moto3 Ai Ogura, mentre Fermin Aldeguer faceva ancora parte della griglia del campionato Europeo Moto2 e non ha mai partecipato a un weekend del motomondiale a Brno.

Il circuito di Brno

Credits: MotoGP

Lunghezza: 5,4km

Curve: 14 (8 a destra e 6 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 636m

Distanza gara Moto3: 16 giri (86,45km)

Distanza gara Moto2: 18 giri (97,25km)

Distanza gara MotoGP: 21 giri (113,46km)

MotoGP | GP Repubblica Ceca: gli orari completi del weekend

In occasione del ritorno del Gran Premio di Repubblica Ceca nel calendario di MotoGP, gli orari saranno quelli “classici” delle gare europee e tutte le sessioni verranno trasmesse su Sky Sport MotoGP (ch. 208), con il canale in chiaro TV8 che offrirà le dirette delle Qualifiche e della Sprint del sabato, e la differita la domenica.

Ricordiamo che LiveGP.it seguirà e commenterà per tutta la durata del weekend le sessioni e le gare, sia sui suoi canali social che attraverso le dirette sul canale Youtube della redazione. Ecco tutti gli orari del round della Repubblica Ceca:

Giovedì 17 luglio

16:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 18 luglio

9:00 | Moto3 FP1

9:50 | Moto2 FP1

10:45 | MotoGP FP1

13:15 | Moto3 Practice

14:05 | Moto2 Practice

15:00 | MotoGP Practice

Sabato 19 luglio

8:40 | Moto3 FP2

9:25 | Moto2 FP2

10:10 | MotoGP FP2

10:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

12:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

13:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

15:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 20 luglio

9:40 | WUP MotoGP

11:00 | Gara Moto3 (differita TV8 14:05)

12:15 | Gara Moto2 (differita TV8 15:20)

14:00 | Gara MotoGP (differita TV8 17:05)

Valentina Bossi

