IndyCar | Children's of Alabama Indy GP: Palou in pole

Alex Palou firma la pole position al Barber, per il Children's of Alabama GP: gli acquazzoni che hanno caratterizzato il meteo locale, si sono allontanati abbastanza da consentire lo svolgimento dell'intera sessione su gomme da asciutto.

Cinque team per il Fast six

La battaglia per la pole position ha visto ben cinque team diversi giocarsi il tempo migliore della Fast Six. Nelle seconde prove libere, caratterizzate da condizioni miste, David Malukas ha svettato, ma le condizioni di pista quasi asciutta della sessione di qualifica hanno rimescolato le carte in tavola. Non sono mancati i momenti ad alta tensione per repentine perdite di controllo, ma alla fine Alex Palou ha avuto abbastanza agio nell'issarsi nelle zone alte di tutti i segmenti di qualfica in Alabama.

Nessuno è riuscito a tenere testa allo spagnolo, che ha conquistato la sua prima pole della stagione IndyCar 2025. Palou ha completato il giro in 1:07.2918, fermando i cronometri con oltre un decimo di secondo di vantaggio sul resto del gruppo. Al comando del plotone degli inseguitori troviamo Scott McLaughlin, vincitore delle due gare precedenti a Barber, con buone possibilità di portare a casa un tris di vittorie consecutive in Alabama.

Molti problemi con la pista scivolosa

Colton Herta e Will Power occupano la seconda fila della griglia di partenza: entrambi parevano non avere i numeri del duo che copre la prima fila e hanno trovato il ritmo giusto nel momento clou. Seguono Rinus VeeKay e Nolan Siegel. Nella fase del Fast 12 erano arrivate tutte le Arrow McLaren in pista, tuttavia Christian Lundgaard e Pato O'Ward hanno mancato di un soffio l'accesso nella fase finale e domani partiranno in settima e ottava posizione in griglia. I piloti del team Prema non hanno passato lo sbarramento per entrare nella Fast 12.

Come abbiamo detto, la pista in parte umida (e quindi scivolosa) hanno visto molte perdite di controllo. Christian Rasmussen è stato il primo ad assaggiare un traverso verso Curva 12 e, sfortunatamente, non ha passato il primo turno. Stessa sorte per Scott Dixon, andato fuori pista ed eliminato al primo turno, con un poco entusiasmante ventiseiesimo tempo. Per la gara di domani si prevede cielo terso.

Tabella dei tempi

Credits: www.indycar.com

Luca Colombo