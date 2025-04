MotoGP | GP Spagna, Gara: la cronaca LIVE

La MotoGP è pronta a scattare sul circuito di Jerez de la Frontera e dare il via alla gara del Gran Premio di Spagna. Parte dalla pole Fabio Quartararo, che dopo la caduta nella Gara Sprint è pronto a rifarsi in questa giornata. Dietro di lui scattano dalla seconda casella Marc Márquez - vincitore della “gara corta” - e Pecco Bagnaia in terza posizione.

Valentina Bossi

