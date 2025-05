F1 | GP Miami, qualifiche: la cronaca LIVE

A Miami è di nuovo tempo di cercare il colpo sul giro: dopo lo spettacolo e il caos della Sprint di poche ore fa all'Hard Rock Stadium, il Circus della Formula 1 si prepara per l'intensa sessione di qualifiche che determinerà la griglia di partenza del GP Miami, sesta prova del Mondiale 2025.

Andrea Kimi Antonelli ripartirà dalla delusione e dalle sfortune della Sprint per provare a rimettere la sua Mercedes davanti a tutti, ma occhio anche alle McLaren con un Lando Norris che, dopo la vittoria fortunosa di poche ore fa, cercherà di prevalere nuovamente sul compagno Oscar Piastri. Per la Ferrari la speranza è quella di piazzarsi più in alto possibile in griglia.