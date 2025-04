IndyCar | Preview Children’s of Alabama Indy Grand Prix: info e orari

Dopo la doppia trasferta californiana, la IndyCar è pronta a tornare ad est per il quarto appuntamento stagionale, il secondo su un tracciato permanente. Piloti e team del campionato a stelle e strisce affronteranno le pieghe e i saliscendi del Barber Motorsports Park per aggiudicarsi il Children’s of Alabama Indy Grand Prix. Tra tutti i contendenti, da capire come si comporterà il leader del campionato Alex Palou e chi potrà insidiarlo.

Il tracciato

Appuntamento fisso ormai dal 2010, il Barber Motorsports Park è uno dei tracciati stradali più impegnativi ed affascinanti del continente americano. Le diciotto pieghe totali e i continui cambi di pendenza gli conferiscono le fattezze di un vero e proprio roller-coaster, rendendolo uno dei più apprezzati da piloti, addetti ai lavori e appassionati. Un tracciato vecchio stile, con vie di fuga in erba ampie ma che non consentono nessun calo di concentrazione.

Il primo settore è caratterizzato dal lungo curvone verso destra che immette sulla prima salita, la quale a sua volta porta alla curva più lenta del tracciato, il tornante di curva 5. Dopo un breve allungo, ecco un altro punto molto insidioso, e cioè la variante in picchiata che introduce il rettifilo di ritorno verso i box, inframezzato dalle due velocissime chicanes. Il lungo curvone verso destra, una volta superato l’ingresso della pit lane, immette nell’ultima secca piega verso sinistra, alla cui uscita occorre fare attenzione a non andare oltre il cordolo: l’erba e la sabbia in esterna non permettono il minimo errore.

I piloti

A guidare la classifica, dopo i primi tre appuntamenti, è ancora Alex Palou. Il driver catalano è a quota 142 punti, e precede di trentaquattro lunghezze il trionfatore di Long Beach Kyle Kirkwood. In terza piazza, da segnalare Christian Lundgaard a quota 96; il danese, primo rappresentante di Arrow McLaren, ha iniziato la stagione 2025 con due podi consecutivi in California, dimostrando di avere un ottimo passo, anche meglio del team mate O’Ward.

Quarto, al momento, Felix Rosenqvist, davanti a uno Scott Dixon poco brillante nell’ultima uscita. Attesa, ovviamente, per il riscatto degli uomini Penske, ancora mai apparsi in grado di essere al top per tutta la durata di una gara. L’appuntamento di Barber, solitamente, è una cartina tornasole importante per capire i valori in campo in vista del periodo più “caldo” della stagione, e anche in questo 2025 darà risposte importanti.

Gli orari

Il Children’s of Alabama Indy Grand Prix sarà trasmesso, ovviamente live, domenica su Sky Sport HD, con lo start previsto intorno alle 20:30.

Venerdì 2 maggio

FP1: 22:30-23:30 (diretta su IndyCar Live)

Sabato 3 maggio

FP2: 18:30-19:30 (diretta su IndyCar Live)

Q: 21:30-22:30 (diretta su IndyCar Live)

Domenica 4 maggio

Children’s of Alabama Indy Grand Prix: 20:30-22:30 (diretta su Sky Sport HD)

Nicola Saglia