F1 | GP Miami, Sprint: la cronaca LIVE

Il sabato della Formula 1 all'Hard Rock Stadium comincia con la Sprint del GP Miami per la seconda “gara corta” dell'anno dopo quella di Shanghai. Dopo il successo di Hamilton in Cina, la Sprint in Florida vedrà Andrea Kimi Antonelli partire davanti a tutti dopo la splendida pole position firmata dal pilota Mercedes nelle Sprint Qualifying di ieri.

Per l'italiano, il più giovane del nostro paese a conquistare una pole in F1, c'è la grande chance di conquistare la vittoria al Miami Gardens: per farcela dovrà però vedersela contro le favorite McLaren (con Piastri in prima fila davanti a Norris) e contro un Max Verstappen pronto a dare battaglia sulla sua Red Bull. Per la Ferrari, invece, l'obiettivo è quello di guadagnare più punti possibili dopo un venerdì opaco per le Rosse di Maranello.