Moto2 | GP Austria, Gara: Vietti dominatore del Ring, dietro López e Dixon

Sotto il sole del Red Bull Ring è Celestino Vietti a mettere la sua firma sul Gran Premio d'Austria della Moto2, concludendo la gara in prima posizione. I suoi rivali non gli hanno però risparmiato la bagarre, che ha portato Alonso López sul podio in seconda posizione e Jake Dixon in terza.

En plein per Vietti, López torna sul podio

Weekend perfetto per Celestino Vietti, che cavalca alla perfezione l'onda del podio di Silverstone e in Austria mette il suo timbro sia il Sabato che la Domenica in gara. Vincitore sull'asfalto del Red Bull Ring già nel corso della stagione 2023, il pilota piemontese di casa KTM Ajo fa razzia di risultati e porta a casa sia la pole position che la vittoria. Gara non priva di intoppi però per Vietti, che dopo aver costruito un vantaggio di più di un secondo sul resto del gruppo, è stato costretto a ricominciare da capo, a causa di una sfollata ha perso terreno, riuscendo però a ricostruire e vincere la corsa.

All'inseguimento invece Alonso López, che riesce a tornare a podio per la prima volta dal Mugello grazie a una gara condotta saldamente nelle posizioni di testa, entrando più volte in lizza per la vittoria e portando avanti un'accesa bagarre con Arón Canet. Il pilota numero #44, fresco di rinnovo per il 2025 con Fantic Racing, è riuscito a capitalizzare con un quarto posto, portando a casa 13 punti.

Disastro in ottica mondiale per García, gran podio per Dixon

Gara da dimenticare per il leader del mondiale Sergio García, che dopo essere stato quasi sempre nel gruppo all'inseguimento del podio è stato anche lui vittima dei track limits, che lo hanno costretto a servire un Long Lap Penalty. Chiude così la gara in 14esima posizione, regalando punti per la corsa iridata ad Ai Ogura, out questa gara per infortunio alla mano destra nel corso delle P2 di ieri mattina. Il giapponese è ora a soli 20 punti dal compagno di box nella classifica iridata. Notte fonda anche per il pilota Boscoscuro Fermín Aldeguer, che chiude il round austriaco in 19esima posizione, non riuscendo a portare a termine la rimonta che ci si sarebbe aspettati dallo spagnolo.

A tornare sul podio è invece Jake Dixon, che dopo la vittoria in casa in Inghilterra chiude in terza posizione grazie a un soprasso all'ultimo momento su Arón Canet. Grande performance anche per Tony Arbolino, che nonostante abbia perso il treno per la corsa al podio è comunque riuscito a terminare il weekend in quinta posizione, creando un solco di più di 5 secondi su Marcus Ramirez, al sesto posto. Darryn Binder continua l'ottimo momento di forma chiudendo al 7° posto davanti a Somkiat Chantra e Joe Roberts. Filip Salač chiude la top 10.

Moto2 | GP Austria: i risultati della Gara

Credits: Motogp.com

Valentina Bossi