Moto2 | GP Austria, Qualifiche: Celestino Vietti firma la 2ª pole in tre gare

L'anno scorso vincitore proprio al Red Bull Ring, Celestino Vietti firma la seconda pole position in tre Gran Premi. Il piemontese è alla 7ª partenza dal palo in Moto2, a conferma del suo grande momento di forma. Sono solo 58 i millesimi che separano Vietti da Arón Canet, mentre Sergio García completa la prima fila.

Sessione interrotta: la curva 2B continua a far vittime, Ogura out

La bandiera rossa scattata a 9:54 dalla fine del Q2 di Moto2 ci dà l'occasione per parlare velocemente di una grande assenza in questo weekend. Ai Ogura, nel corso delle P2 di Sabato mattina, ha perso il posteriore della sua Boscoscuro, venendo così scaraventato. Il futuro pilota Trackhouse Racing ha riportato due fratture composte al terzo e quarto metacarpo della mano destra. Quindi, Ogura non sarà presente al via della gara al Red Bull Ring: un grosso colpo per il suo campionato, dato che al momento si trova 2° in classifica dietro al compagno di box Sergio García. Vittima della curva 2B, così come il giapponese, è Manuel González: lo spagnolo di Gresini Racing è caduto in una dinamica veramente simile a quella di Ogura: González è stato portato al Centro Medico per un check-up.

Dopo il Sachsenring, anche il Red Bull Ring: Vietti ancora in pole

Celestino Vietti dovrebbe fare un corso di tedesco, vista la sua competitività sulle piste teutoniche. Dopo aver conquistato la prima pole della stagione con Red Bull KTM Ajo al Sachsenring prima della pausa estiva, il pilota piemontese ha bissato al Red Bull Ring. Il 1:33.855 è decisamente più lento rispetto a quanto fatto segnare in mattinata, ma basta per assicurarsi la prima casella sullo schieramento. È proprio tra le colline della Stiria che il #13 si esprime al meglio: qui ha vinto la prima gara nel Motomondiale nel 2020, oltre ad aver avuto la meglio di Pedro Acosta l'anno scorso in Moto2.

Dietro di lui c'è un Arón Canet in netta ripresa: dopo la vittoria sfuggita a Silverstone ed il rinnovo con Fantic Racing per il 2025, lo spagnolo sembra tornato quello di inizio stagione. Il #44 è andato a soli 58 millesimi da quella che sarebbe stata la quarta pole position stagionale. Si deve accontentare del 3° posto in griglia Sergio García: il leader di classifica aveva fatto segnare il miglior tempo nel primo run, salvo poi essere scavalcato.

Tony Arbolino 4° ma penalizzato, Roberts e Aldeguer fuori dai 10

Segnali di ripresa anche da parte di Tony Arbolino, il quale ha terminato 4° il turno di qualifica al Red Bull Ring. Il milanese non aprirà però la seconda fila domani data la penalizzazione inflittagli. Il pilota Marc VDS ha rallentato troppo nel corso delle P2 mattutine, ostacolando così proprio Canet e dovendo così retrocedere di tre posizioni sullo schieramento di partenza. Il #14 partirà così 7° domani. Al suo posto ci sarà la seconda Boscoscuro di Alonso López, accompagnato da Jake Dixon e Marcos Ramírez rispettivamente 5° e 6°. Somkiat Chantra, caldeggiato per il salto in MotoGP in LCR Honda, è 8° davanti a Manuel González (le cui condizioni sono ancora da chiarire, ndr) e Izan Guevara.

Fuori dai primi dieci due nomi ancora in lotta per la corsa al titolo Moto2. Joe Roberts è solo 11° dopo la caduta che lo ha messo fuori gioco a Silverstone due settimane fa. L'americano ha fatto comunque meglio di Fermín Aldeguer: il futuro pilota di Gresini Racing è solamente 17° nonostante il passaggio dal Q1.

Moto2 | GP Austria: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP Website

Valentino Aggio

