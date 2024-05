GTWC Europe | Brands Hatch, qualifiche: Ferrari e Mercedes in pole

Ben Green e Lucas Auer si dividono la prima posizione a Brands Hatch nelle qualifiche dell'opening round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Emil Frey Racing Ferrari #14 e Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48 sorridono in vista delle due corse di domani.

#48 AMG in pole per race-2 a Brands Hatch -Credits: GTWC Europe

Q1: Green beffa Drudi

Ben Green (Emil Frey Racing Ferrari #14) ha realizzato la prima pole in carriera nel GTWC Europe beffando di soli 16 millesimi l'Aston Martin #7 Comtoyou Racing di Mattia Drudi.

Il campione in carica, debuttante con il marchio inglese dopo aver rappresentato per anni Audi Sport, ha preceduto Dries Vanthoor con la prima delle BMW M4 GT3 targate WRT.

Tom Gamble (Garage 59 McLaren #159), Maro Engel (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48) e Giacomo Altoé (Emil Frey Racing Ferrari #69) hanno completato nell'ordine le prime file della griglia in vista della race-1 di domani.

Pole in Gold Cup ed ottavo posto overall per Lucas Legeret (CSA Racing Audi #111), giro veloce in Silver Cup per Calan Williams con la riconoscibile BMW M4 GT3 #30 di WRT.

Q2, Auer in pole con Mercedes

Dopo gli ottimi segnali mostrati nelle libere, Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48 ha siglato la pole con Lucas Auer dopo un giro perfetto in 1.22.393. Il tirolese si è imposto su Jules Gounon (Boutsen VDS Mercedes #9), autore del best lap nella FP1 di questa mattina.

Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69) ha concluso a ridosso delle due AMG GT3, l'olandese scatterà in race-2 in seconda fila davanti a Benjamin Goethe (Garage 59 McLaren #59), Riccardo Feller (Tresor Attempto Racing Audi #99) ed Eliseo Donno (AF Corse Ferrari #71).

Pole in Silver Cup e 7mo posto overall per il rookie italiano, iscritto per la prima volta nel GTWC Europe dopo aver corso e vinto nel Ferrari Challenge continentale. Audi, invece, ha fatto la differenza in Gold Cup con Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25) presente davanti a tutti.

Domani entrambe le tappe britanniche del GTWC Europe con la race-1 e la race-2 che si terranno in successione. Come sempre tutto potrà essere seguito gratuitamente in diretta streaming sul sito ufficiale del campionato GT World.

Luca Pellegrini