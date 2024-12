FIA F2 | Abu Dhabi, qualifiche: Martins in pole, Bortoleto in prima fila

L’ultima pole position e i relativi due punti della stagione FIA Formula 2 2024 sono stati firmati da Victor Martins. Nelle qualifiche di Abu Dhabi il francese di ART Grand Prix ha avuto la meglio sul leader della classifica Gabriel Bortoleto, che però scatterà dalla prima fila nella Feature Race con la monoposto di Invicta Racing e lo farà proprio davanti ai suoi rivali per il titolo Paul Aron e Isack Hadjar, che partiranno dalla seconda fila.

Martins beffa Bortoleto, Hadjar non sfrutta il suo potenziale

La qualifica più importante dell’anno non ha deluso le aspettative soprattutto nella lotta per le prime posizioni. Bortoleto era davanti a tutti dopo il primo stint mentre Hadjar, nonostante il miglior tempo segnato nelle libere, faceva fatica a convertire tutto il suo potenziale in un giro perfetto. Tra i contendenti però c’è stato spazio per il quarto incomodo, che ricade nel nome di un Martins efficace nel segnare un 1:35.745 proprio prima che Villagomez andasse contro le barriere sulla vettura di Van Amersfoort Racing, giustificando così l’uscita della bandiera rossa a 4:19 dalla fine.

Di conseguenza, con gli ultimi tentativi risolti nel nulla per via dell’usura delle gomme, Martins ha conquistato la sua prima pole position stagionale per cercare di chiudere al meglio la sua annata. Bortoleto, beffato per soli 35 millesimi di secondo dal pilota francese, può comunque ritenersi soddisfatto con il secondo tempo e l’assicurazione di scattare davanti ai suoi rivali per il titolo Aron e Hadjar, con l’estone di Hitech Pulse-Eight che rimane ancora matematicamente in lotta mentre il francese di Campos Racing ne è uscito molto deluso (come si evince dai suoi team radio) in questa sessione cruciale delle qualifiche.

Gli altri: ottimo Beganovic, solo 11° Antonelli

Ovviamente la lotta per il titolo piloti della FIA F2 offusca quelli che sono stati gli altri risultati di queste qualifiche: nel gruppo centrale viene messo in risalto il quinto tempo di un ottimo Dino Beganovic sulla vettura dei colori DAMS Lucas Oil, con il giovane svedese che aprirà la terza fila davanti ad un Kush Maini (Invicta) che però verrà investigato per un impeding su Jak Crawford (16° in griglia), mentre dietro a loro dalla quarta fila avremo José Pepe Marti per Campos Racing e Ritomo Miyata per Rodin Motorsport.

Nono tempo per Joshua Durksen sulla vettura di AIX Racing, mentre per il discorso Sprint Race avremo Amaury Cordeel in pole con il decimo tempo firmato dal belga di Hitech che va dunque a beffare un Andrea Kimi Antonelli che, dopo un buon primo stint, non riesce a migliorarsi a sufficienza negli ultimi giri. Solo 11° dunque il pilota italiano di Prema che sarà chiamato alla rimonta insieme al compagno Oliver Bearman, 15° in griglia, mentre il campione FIA F3 Leonardo Fornaroli (Rodin Motorsport) conclude la sua prima qualifica in F2 con un buon 13° tempo.

L’appuntamento si sposta dunque a domani alle ore 13:15 quando scatterà una Sprint Race che metterà in palio i primi punti importanti dell’atto finale di questo campionato emozionante e tiratissimo.

Credits: fiaformula2.com

Andrea Mattavelli