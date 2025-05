FIA F2 | Imola, qualifiche: Beganovic conquista la prima pole position in carriera, Minì 15°

Dino Beganovic conquista la sua prima pole position in carriera. Il team Prema conquista la prima fila con il miglior tempo (1:27.418) al termine, anticipato da una bandiera rossa causato da un’escursione di pista di Kush Maini, delle qualifiche di FIA F2 sul circuito imolese. Seguono Montoya e Martins rispettivamente in 2° e 3° posizione.

Dino in pole per un soffio

Sull’iconico tracciato italiano intitolato a Enzo e Dino Ferrari e, a differenza degli altri tracciati del calendario, è uno dei pochi a essere corso in senso antiorario, si dà il via alla qualifica, con qualche minuto di ritardo, del campionato FIA Formula 2.

Con le mescole Supersoft (viola), i piloti hanno iniziato fin da subito a tenere un passo importante, e il primo tempo a cui far riferimento è stato conquistato dal rookie Arvid Lindblad con un 1:28.175. Il primo tempo registrato lo segna il pilota Alex Dunne seguito di Kush Maini. Si scende ufficialmente dal tempo delle prove libere con un 1.27.24 da parte di Martins. I primi pit stop sono arrivati dal team Campos Racing e Rodin Motorsport. Con un distacco di pochissimi millesimi sono racchiusi i primi tre piloti della griglia.

A metà qualifica, in pole provvisoriamente si trova Martins con un tempo di 1:27:424, seguito da Fornaroli e in terza posizione da Dunne. Dopo un breve pit-stop da parte di quasi tutti i piloti si riparte, per gli ultimi intensi 10 minuti ma a cinque minuti dalla fine il pilota indiano del team DAMS Kush Maini che va fuori pista causando una bandiera rossa bloccando i tempi degli ultimi piloti passati sotto il traguardo, rispettivamente Beganovic e Montoya che segnano il primo e secondo tempo provvisorio. A pochi minuti dalla fine ai piloti resta l’ultimo attacco per segnare un tempo migliore.

Con la sessione che non riprende, Dino Beganovic conquista così la prima pole in carriera, con un tempo di 1:27:418. Male invece la sessione del secondo pilota Prema, Gabriele Minì che chiude la qualifica in 15 posizione. Alle spalle dei primi tre si sono piazzati Fornaroli (P4) Dunne (P5) e Lindblad (P6), mentre chiudono la top 10 Browning, Goethe, provvisoriamente Maini e il compagno di squadra Crawford.

Crediti foto: livetiming FIA F2

Il prossimo appuntamento della FIA F2 in pista (e con noi di LiveGP.it) sarà domani alle 14:10 per la Sprint Race.

Greta Carrara