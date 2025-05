TCR Europe | Spa: Butti e Teddy Clairet padroni della scena

Marco Butti e Teddy Clairet si spartiscono il successo a Spa-Francorchamps nel secondo atto del TCR Europe 2025. Il portacolori di MM Motorsport Honda ed il volto di Team Clairet Sport Audi festeggiano in Belgio, il francese balza in testa al campionato dopo due dei sei round previsti.

Butti domina nella race-1

Il protagonista dei primi minuti è stato senza dubbio Marco Butti (MM Motorsport Honda Civic Type R FL5 TCR). L'italiano, scattato dalla quinta piazza, si è portato subito all'assalto della vetta di Santiago Concepción (Auto Club RC2 Vallès Honda Civic Type R FL5 TCR), abile nei primi secondi a beffare Felipe Fernández (Auto Club RC2 Vallès Honda Civic Type R FL5).

Il lombardo ha iniziato il secondo giro al comando dopo un deciso attacco al rivale in frenata alla ‘Chicane’. Il #111 dello schieramento ha allungato sui rivali, Concepción ha tenuto la seconda piazza davanti a Fernandez ed a Ruben Volt (ALM Motorsport Honda Civic Type R FL5 TCR).

Dopo una breve Safety Car, dovuta ad un problema per Butti alla Bruxelles, la green flag è tornata protagonista con Butti in pieno controllo della situazione.

L'alfiere di MM Motorsport ha colto la prima gioia del 2025 precedendo all'arrivo Junesung Park (Solite Indigo Racing Hyundai Elantra N TCR). Il coreano, all'ultima curva del final lap, ha superato Concepción, la coppia ha preceduto Eric Gené (Monlau Motorsport Cupra Leon VZ) e Teddy Clairet (Team Clairet Sport Audi RS 3 LMS).

Credits. TCR Europe

Teddy Clairet regna nella race-2

Viktor Andersson (MA:GP Lynk & Co 03 TCR), partito dalla pole, si è subito dovuto inchinare a Teddy Clairet. Il francese ha monopolizzato la scena senza il minimo problema, unico padrone della race-2 belga con margine sulla concorrenza.

Il transalpino ha preceduto all'arrivo il fratello Jimmy Clairet (Team Clairet Sport Audi RS 3 LMS), Andersson, Junesung e Junui Park. L'ultimo giro ha tradito, invece, Butti, virtualmente secondo a pochi chilometri dalla conclusione del weekend.

L'italiano è finito violentemente contro le barriere della penultima curva, fortunatamente non ci sono state conseguenze per il vincitore di race-1. Niente punti quindi per il portacolori di MM Motorsport, oltremodo competitivo in Belgio dopo un difficile avvio in quel di Portiamo.

La famiglia Clairet lascia Spa in cima alla classifica overall con Teddy in vantaggio di 4p su Jimmy. Ampio il margino per i due sui rivali, Gené è infatti in terza piazza con ben 27p di ritardo dopo solo quattro corse.

Prossimo round ad inizio giugno in quel di Hockenheim.

Luca Pellegrini