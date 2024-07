GTWC Europe | Nürburgring: Lamborghini ritrova il successo con GRT - Grasser Racing Team

Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper e GRT - Grasser Racing Team Lamborghini #163 festeggiano il successo nella 3h del Nürburgring, terza prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup 2024. La vettura bolognese festeggia imponendosi davanti a Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich (Schumacher CLRT Porsche #22) ed a Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad (Mercedes-AMG Team MANN-Filter #48).

GTWC Europe Nürburgring: confusione in curva 1

La partenza è stata più che mai concitata con una serie di testacoda nati da un contatto di Valentino Rossi (WRT BMW #46) alla McLaren #188 Garage 59. Pure Rxcing Porsche #911, AF Corse Ferrari #52 e Tresor Attempto Racing Audi #66 sono altre auto che sono rimaste rallentate nelle concitate fasi iniziali che hanno sorriso alla Ferrari #71 AF Corse di David Vidales.

Lo spagnolo non ha perso occasione per impensierire al via i rivali, il #71 ha girato per primo in curva 1 dopo un avvio dalla sesta piazza ed un contatto con l'autore della pole Patric Niederhauser (Rutronik Racing Porsche #96).

La vettura scattata dalla pole ha dovuto alzare prematuramente bandiera bianca, mentre è da segnalare anche un problema nelle concitate fasi iniziali per la Ford Mustang GT3 #64 Proton Competition oltre alla Mercedes #2 GetSpeed e la BMW #998 ROWE Racing. Luca Stolz si è girato nel cuore della Mercedes Arena, in difficoltà dopo un contatto con Augusto Farfus.

Lamborghini e Mercedes provano a dettare legge

L'avvio di Vidales ed il successivo contatto con Rutronik Racing Porsche #96 hanno avvantaggiato Jordan Pepper (GRT Grasser Racing Team Lamborghini #163) e Lucas Auer (Mercedes AMG Team MANN-Filter #48), abili nella Mercedes Arena a beffare lo spagnolo insieme alla Porsche #22 Schumacher CLRT di Ayhancan Güven.



Lamborghini #163 e Mercedes #48 scappano

Mercedes ha tentato a superare Lamborghini a più riprese, nessun attacco è stato portato sino alla conclusione del primo stint. Marco Mapelli #163 ha poi continuato l'ottimo lavoro di Jordan Pepper, l'auto tricolore ha cercato di resistere al ritorno di Maro Engel #48.

L'ultima ora è stata di fatto controllata sempre da Franck Perera che ha respinto colpo su colpo il tentativo di rientro da parte di Daniel Morad. Il canadese si è trovato davanti al francese in uscita dalla pit road, la Lamborghini ha ripreso la leadership pochi secondi dopo l'uscita dal primo impegnativo ‘hairpin’ della pista teutonica.

Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper riportano Lamborghini al successo ai piedi dell'Inferno Verde come accaduto nel 2021, Grasser Racing Team torna a vincere in PRO nel GTWC Europe come non accadeva dal 2017 (Endurance).

Ayhancan Güven/Dorian Boccolacci/Laurin Heinrich (Schumacher CLRT Porsche #22) e Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad (Mercedes-AMG Team MANN-Filter #48) concludono il podio davanti a Tresor Attempto Racing Audi #99, ROWE Racing BMW #98 e Comtoyou Racing Aston #7.

Boutsen VDS Mercedes #9 segue nell'ordine davanti alla rientrante rientrante Ferrari #51 di Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon. Dalle ultime piazze all'ottavo posto per gli italiani davanti alla Lamborghini #63 Iron Lynx di Matteo Cairoli/Mirko Bortolotti /Andrea Caldarelli, auto protagonista di una lunghissima lotta contro la BMW M4 GT3 #32 Team WRT. Finale amaro per la vettura citata, out dopo un contatto con la Ferrari #51 a meno di 20 minuti dalla fine.

GTWC Europe Nürburgring, nelle altre classi: Porsche, Audi e Mercedes in festa

Porsche, Audi e Mercedes si dividono il bottino in Bronze, Silver e Gold Cup. Andiamo con ordine partendo all'acuto di Dustin Blattner/Loek Hartog/Dennis Marschall (Rutronik Racing Porsche #97) dopo la pole di questa mattina. L'equipaggio citato ha fatto la differenza imponendosi davanti a Patrick Kolb/Bastian Buus/Michael Verhagen (Lionspeed GP Porsche #80 ) e Till Bechtolsheimer/Antoine Doquin/Sandy Mitchell (Barwell Motorsport Lamborghini #78).

Dominio anche in Silver da parte di Aurélien Panis/Cesar Gazeau/Roee Meyuhas (Boutsen VDS Mercedes #10), eccellente prestazione per Paul Evrard/Gilles Magnus/Jim Pla (Sainteloc Racing Audi #25) in Gold Cup.

Nel primo caso il successo è arrivato davanti a Daan Arrow/Colin Caresani/Tanart Sathienthirakul (Winward Racing Mercedes #57) e Jop Rappange/Guilherme Moura de Olivera/ Théo Nouet (Dinamic GT Mercedes #55). Nel secondo, invece, il team francese ha colto il successo precedendo Jusuf Owega/Arjun Maini/Michele Beretta (Haupt Racing Team Mercedes #77) e Al Faisal Al Zubair/ Dominik Baumann/Mikaël Grenier (AlManar Racing by GetSpeed Mercedes #777).

Prossimo round del GTWC Europe a Magny-Cours con la penultima prova della Sprint Cup. Le sfide di durata torneranno protagoniste a settembre con la tradizionale 3h Monza.

Luca Pellegrini