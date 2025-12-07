FIA F2 | Abu Dhabi, Feature Race: vince Durksen, a podio Minì

Si chiude con la vittoria di Joshua Durksen la stagione 2025 della Formula 2: il paraguayano, che il prossimo anno correrà con Invicta Racing - che si è confermato il team campione della serie -, ha trionfato approfittando della strategia che lo ha visto partire sulla gomma soft, favorita da una SC chiamata in pista per rimuovere la vettura ferma di Sebastian Montoya al 12° giro che ha tagliato le gambe ai piloti che erano partiti sulla soft, su tutti Leonardo Fornaroli che ha chiuso l'anno con un doppio zero.

Durksen fa il bis

Con il successo di oggi, Durksen bissa il successo dello scorso anno nella Feature Race di Yas Marina e chiude anche l'anno come lo aveva iniziato, essendo riuscito a vincere la Sprint Race di Melbourne a marzo. Il paraguayano chiude la stagione con sei podi nelle ultime 8 gare, dando anche un segnale al resto del gruppo in vista del 2026 che correrà con il team migliore dello schieramento visti gli ultimi 2 anni.

È bellissimo vincere qui, è l'ultima gara con Aix, anche l'anno scorso ero partito ottavo e avevo vinto, volevo rifarlo. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro, sono stati due anni bellissimi. È speciale, non poteva esserci un finale migliore, stamattina mi sono alzato con l'obiettivo di vincere. Sono felice di come sia finita. Sono fiducioso, ma devo continuare a lavorare e cercare di fare del mio meglio.

Un successo favorito anche dalla Safety Car uscita al giro 11 per il ritiro di Sebastian Montoya, che ha scombinato i piani di tutti quei piloti che avevano deciso di partire con la gomma media - come Fornaroli, Lindblad, Crawford, Tsolov e Verschoor -, escludendoli automaticamente dalla lotta per la vittoria.

LAP 9 / 33



Sebastian Montoya pulls off on the exit of turn 14 😕



🟡 VSC 🟡#F2 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/wq31wvX094 — Formula 2 (@Formula2) December 7, 2025

Dietro a Durksen, chiudono sul podio Roman Stanek, che regala a Invicta punti utili a conquistare il titolo tra i Team, e Gabriele Minì, con l'italiano in pressing nel finale per provare a conquistare il secondo posto. Quarto posto per Beganovic, che ha scontato una penalità di 5" per aver superato i limiti di velocità in pit lane, perdendo così il podio per 2 decimi. Chiude la top-5 Goethe. A punti anche Villagomez, Maini e Miyata tra i piloti che si erano fermati presto per il cambio di mescola.

Crawford rimedia a uno stop&go, Fornaroli fuori dai punti

La top-10 è poi chiusa da Lindblad e Crawford, primi tra i piloti che si sono fermati nel finale per montare la soft, con quest'ultimo bravo (e fortunato) a conquistare due punti (compreso quello per il giro veloce preso all'ultimo) nonostante uno stop&go di 10" scontato a inizio gara per un'infrazione in griglia poco prima del via. Fuori dai punti Fornaroli, al peggior weekend della stagione in termini di punti conquistati visto che lascia Abu Dhabi a mani vuote, seguito da Tsolov, Verschoor e Browning.

Ritirati, oltre al già citato Montoya, anche Van Hoepen - che non è partito per un problema non specificato dal team -, Martins, Dunne e Shields, con questi ultimi tre protagonisti di una collisione in curva 6.

LAP 2 / 33



Alex Dunne and Victor Martins make contact at turn 6 and both spin 😵‍💫



Cian Sheilds is unsighted and crashes into the side of the Rodin Motorsport driver 💥



🟡 SAFETY CAR 🟡#F2 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/c54MLUv2ze — Formula 2 (@Formula2) December 7, 2025

A Dunne è stata poi comminata una penalità di 10" per il contatto con il francese che ha poi portato al ritiro dei tre e all'ingresso della Safety Car nelle primissime fasi di gara.

La classifica

In campionato Fornaroli chiude con i 211 punti che gli avevano regalato il titolo a Losail 7 giorni fa, avendo finito con un doppio zero. Secondo posto finale per Crawford a quota 175, davanti a Verschoor a 170. Quarto Browning, fermo a 162, davanti a Dunne e Lindblad. Chiudono la top-10 Beganovic, Martì, Durksen e Stanek. Tra i team, Invicta vince con 316 punti davanti a Hitech (278 punti) e Campos a quota 258.

La Formula 2 tornerà nel weekend del 7-8 marzo per inaugurare la stagione 2026 a Melbourne, in concomitanza con il primo GP del Mondiale 2026 di Formula 1. Line-up non ancora chiuse, mancando ancora 7 sedili da assegnare.

Mattia Fundarò