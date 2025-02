WRC | Rally Svezia: Evans torna a vincere, doppietta Toyota

Elfyn Evans non sbaglia nelle tre speciali della domenica e vince il Rally Svezia 2025, secondo atto del FIA World Rally Championship. Il gallese di Toyota precede il compagno di squadra Takamoto Katsuta, la coppia si impone sulla Hyundai di Thierry Neuville.

Rally Svezia 2025 - Credits: Toyota GR

1-2 Toyota sulla neve del Rally Svezia

Dopo due avvincenti giornate sulle nevi scandinave, i due passaggi sulla ‘Västervik’ e la Power Stage denominata ‘Umeå’ non hanno cambiato la classifica assoluta con le due Toyota che hanno tenuto la posizione su Hyundai.

Evans si è conteso il successo con Katsuta che in ogni modo ha provato ad ottenere la prima affermazione in carriera. Il #18 del gruppo, fermo a 3 secondi dalla vetta dopo la SS15 di ieri sera, non è risuscito nell'intento di recuperare, il nipponico si è dovuto arrendere dopo la SS18 con un distacco finale di 3.8 secondi.

Evans, invece, ottiene il 10mo successo nel FIA WRC, il primo in Svezia. Il 36enne nativo di Dolgellau ritorna sul gradino più alto del podio dopo il secondo posto di Monaco alle spalle del solo Sébastien Ogier.

Evans risponde a Katsuta con forza

La domenica di Umeå non è stata semplice per la Toyota GR Yaris Rally1 #33 Evans. Il britannico, dopo aver perso il primato virtualmente per 4.5 secondi nella SS16, ha recuperato sul compagno di squadra chiudendo la SS17 uno scarto di 3 secondi e 7 decimi nella classifica overall.

Un piccolo errore durante la speciale ha tradito la Toyota #18 che ha chiuso alle spalle della Yaris GR #33. Il britannico ha vinto il singolo segmento ed ha guadagnato almeno 6 secondi su tutti i rivali, ben 8.2 sul teammate.

Gli ultimi 8.62 km della Power Stage non hanno cambiato i valori in campo, Evans ha chiuso sempre avanti a Katsuta. Hyundai Motorsport si accontenta della terza e della quarta piazza, rispettivamente con Thierry Neuville ed Ott Tanak a +11.9 e +16.8.

Kalle Rovanperä chiude la Top5, mentre è da segnalare l'affermazione di Evans durante la Power Stage finale per un solo decimo su Katsuta. Il vice-campione del mondo ottiene anche i punti bonus del Super Sunday al termine di un fine settimana semplicemente da incorniciare.

Lontanissimi tutti gli altri, Ford ha ottenuto il sesto posto con Martin Sesks davanti alla Toyota Yaris GR Rally1 di Sami Pajari. Menzione d'onore per Oliver Solberg che nell'appuntamento di casa trionfa in Rally2 con margine sulla concorrenza.

Dopo Montecarlo ed un intenso week-end sulla neve della Svezia, prossimo atto del FIA World Rally Championship in Africa con l'edizione 2025 del Safari Rally Kenya nel week-end del 23 marzo.

Luca Pellegrini