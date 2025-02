WRC | Rally Svezia, sabato: Evans controlla Katsuta, 3° Neuville

Doppietta virtuale per Toyota dopo un lungo sabato d'azione per quanto riguarda il Rally Svezia 2025, secondo atto del FIA World Rally Championship. Elfyn Evans tiene testa al compagno di squadra ed alla Hyundai di Thierry Neuville, tutto si deciderà nella decisiva giornata di domani.

Evans leader del Rally Svezia - Credits: Toyota GR

Lotta a tre per il primato nella SS9 ed SS10

Dopo una prima giornata ricca di emozioni, il day-3 del Rally Svezia si è aperto con una nuova spettacolare lotta per il primato tra le Toyota di Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Presente in lizza per il successo anche Ott Tanak, protagonista con la Hyundai i20 N Rally1 #8.

Il gallese è rimasto in vetta sul nipponico dopo la SS9 per un solo decimo, il #33 dello schieramento ha guadagnato due secondi sul rivale dopo l'impegnativa SS10 in cui ha saputo avere la meglio sul teammate Kalle Rovanperä.

Katsuta è rimasto secondo precedendo Tanak che nonostante qualche problema tecnico si è attestato in terza piazza a +7.4 dalla vetta e con ancora una speciale da disputare prima della conclusione della mattinata.

Leggermente più indietro, invece, Adrien Fourmaux e Thierry Neuville, alfieri di Hyundai entrambi a meno 20 secondi dalla vetta. Sesta piazza provvisoria dopo la SS10 per Rovanperä, fermo a +23 secondi e con un cospicuo scarto nei confronti delle Ford Puma Rally1.

Hyundai perde terreno nel Rally Svezia

Fourmaux e Tanak, in azione con due problemi distinti, hanno perso terreno nel corso della 10ma speciale. Neuville ha scavalcato il compagno di squadra Tanak, la coppia legata al marchio coreano ha completato la mattinata con una decina di secondi di ritardo da Evans.

Niente sorprese nel resto dello schieramento comprese le prime due posizioni. Evans ha infatti gestito l'ipotetico recupero di Katsuta, il #33 di Toyota GR ha chiuso la mattinata con 2 secondi ed otto decimi di margine.

Evans controlla Katsuta e resta leader

Il pomeriggio del Rally Svezia 2025, segnato da quattro speciali, non ha modificato i valori in campo. Tanak, dopo aver risolto i problemi tecnici, si è riportato in terza piazza ed ha cercato in ogni modo di chiudere il margine nei confronti di Evans e Katsuta.

Il giapponese, dopo aver rischiato di vanificare tutto il lavoro svolto durante la SS12, è rimasto in seconda piazza non riuscendo a colmare il divario con l'auto gemella #33 del vice-campione del mondo.

Il finale non ha modificato le prime due piazze, Katsuta resta in seconda piazza con 3 secondi da recuperare nei confronti di Evans, protagonista di un piccolo errore durante la SS15. Dopo 15 delle 18 speciali previste, Neuville è terzo con la prima Hyundai ufficiale a +6.3 dalla vetta.

Il campione del mondo in carica ha saputo resistere a Tanak (Hyundai) ed a Rovanperä (Toyota), rispettivamente in quarta e quinta piazza con Hyundai e Toyota.

Niente da fare, invece, per Forumaux che non riuscirà a replicare quanto accaduto a Montecarlo. Il francese è stato infatti protagonista di un incidente nel lungo pomeriggio svedese, il #16 dello schieramento si collocava provvisoriamente sesta piazza.

Domani solamente tre speciali in programma. Si partirà con i due passaggi denominati Västervik di 29.35 km (SS16 & SS17), i segmenti citati precederanno la Power Stage di 10.08km denominata Umeå 2.

Luca Pellegrini