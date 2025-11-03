NASCAR | Larson batte Hamlin e vince il secondo titolo

Kyle Larson vince all'overtime il secondo titolo in carriera nella NASCAR Cup Series. L'americano di Hendrick Motorsports, terzo all'arrivo nella prova vinta dalla Ford #12 di Ryan Blaney, si impone su Denny Hamlin, a lungo al comando durante l'intero Championship 4.

Hamlin e Byron partono forte…

Hamlin, scattato dalla pole con la propria Toyota #11 Joe Gibbs Racing, ha controllato la scena durnate le fasi iniziali. Il nativo di Tampa ha primeggiato nella Stage 2 dopo aver ceduto la prima frazione alla Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron.

Il campione della regular season si è conteso il titolo con Hamlin sin da subito, mentre Chase Briscoe e Kyle Larson sono apparsi sin da subito leggermente inferiori.

Il #19 di Joe Gibbs Racing Toyota è tornato tra i migliori a metà gara dopo una foratura. L'americano ha però subito un nuovo danno ad una gomma poco dopo la metà gara, il #19 ha rallentato insieme a Kyle Larson. Anche il campione 2021 ha infatti rimediato lo stesso danno precipitando improvvisamente in classifica.

Larson nega il titolo a Hamlin

La gara è salita di colpi nel finale con due distinte Safety Car. La prima, a 30 giri dalla fine, ha visto Larson e Briscoe tornare tra i migliori dopo aver scelto di cambiare solo due gomme e non quattro come Hamlin e Byron.

Gli ultimi due hanno fatto la differenza nel restart, Hamlin ha allungato e sembrava essere in grado di vincere finalmente il titolo dopo sessanta acuti in Cup Series, oltre 700 gare e ben 21 anni di presenza senza mai un campionato in bacheca.

Tutto è stato rimesso in gioco a 3 giri dalla conclusione. Byron è finito contro le barriere sempre per un problema ad una ruota, l'overtime ha cambiato completamente le carte in tavola..

Tutti sono tornati ai box e nuovamente Larson ha sostituito due gomme e non quattro. Il #5 di Chevrolet ed Hendrick Motorsports si è trovato quinto alla ripartenza finale, mentre Hamlin ha dovuto inseguire dalla 10ma piazza

Il californiano si è difeso da Hamlin compiendo un sonutoso attacco all'esterno di curva 1-2. L'alfiere di Hendrick è riuscito a chiudere la finale di Phoenix in terza posizione vincendo automaticamente la NASCAR Cup Series 2025.

Sconfitta amara per Hamlin, desideroso di cogliere il primo acuto in Cup Series anche per ringraziare il padre Dennis gravemente malato. Quest'ultimo non ha infatti potuto assistere in presenza alla finale, costretto a seguire dalla televisione la competizione (forse l'ultima come confermato dallo stesso pilota #11).

Niente da fare neanche per Byron e Briscoe che nei minuti finali ha saputo recuperare terreno nonostante una prova disputata sempre all'inseguimento dei migliori.

Blaney (Penske Ford #12) ha vinto la finale di Phoenix davanti alla Ford #6 RFK Racing di Brad Keselowski ed al già citato Larson. Quarto posto per la Mustang Shell Pennzoil #22 di Joey Logano davanti alla Camaro #8 Cheddar's Scratch Kitchen di Kyle Busch.

Sesto Hamlin, 18mo Briscoe che come Hamlin non è riuscito nei due giri conclusivi a sfruttare le quattro gomme nuove. 33mo invece Byron, limitato dall'incidente a tre giri dalla fine.

Bandiera a scacchi sulla NASCAR Cup Series 2025. L'anno prossimo atendiamo una modifica per i Playoffs, la serie vuole infatti evitare che venga premiato un ‘campione non legittimo’ come in parte accaduto lo scorso anno.

Luca Pellegrini