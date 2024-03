WorldSBK | Catalunya: BMW si candida come antagonista di Ducati

Il secondo weekend del WorldSBK si apre con una nota positiva per la BMW, grazie alle prestazioni impressionanti di Toprak Razgatlıoğlu e Michael van der Mark sul circuito della Catalunya. Nella mattinata Razgatlioglu ha fatto segnare il miglior tempo della sessione con un impressionante 1’40″199, seguito dalla M1000RR gemella di van der Mark.

Dominio per BMW nella mattinata, la conferma nel pomeriggio

La prima sessione di prove libere a Barcellona vede la BMW risplendere, con Toprak Razgatlıoğlu e Michael van der Mark che si piazzano davanti a tutti. È un segnale potente da parte della casa tedesca, con il turco che firma un tempo di riferimento impressionante di 1’41”199, precedendo il suo compagno di squadra per soli 46 millesimi.

L'eccezionale prestazione di Toprak Razgatlıoğlu è un segnale chiaro della sua determinazione e della competitività della BMW in questa stagione. Il turco dimostra una volta di più di essere un contendente serio per la vittoria, mettendo in mostra la sua abilità e la potenza della sua moto. Il suo compagno van der Mark, ha dato un'altro segnale forte: anche lui sembra essere molto competitivo in questo weekend di gara.

Nonostante il dominio delle Ducati di Bulega e Bautista nelle combinate di fine giornata, le moto bavaresi si sono imposte sempre nelle prime posizioni, con Toprak che ha siglato il terzo tempo. van der Mark, piazzatosi al secondo posto nelle FP1, ha consolidato il suo successo nella classifica dei tempi combinati con uno speranzoso quarto posto.

Razgatlioglu e van der Mark fiduciosi per il weekend

Razgatlıoğlu ha impresso il suo marchio nella prima parte della sessione, insieme a Bulega, mentre van der Mark e Rea si sono fatti valere nel finale, nonostante l'asfalto più caldo.

“Ho riscontrato alcuni problemi con la gomma anteriore, ma domani faremo del nostro meglio per affrontarli. Fortunatamente, abbiamo notato un miglioramento nel grip al posteriore rispetto prima. È un po' frustrante non capire perché con una gomma abbiamo dei miglioramenti mentre con l'altra incontriamo dei problemi. Spero di poter lottare con le Ducati, anche se è possibile che la dinamica delle gare possa essere diversa da quanto ci aspettiamo”.

Le condizioni delle gomme saranno un fattore cruciale, insieme ad altri parametri come il grip della pista e le temperature dell'asfalto e dell'aria. Anche nei test precedenti, il pilota turco si era distinto, avvicinandosi al recordman Bulega con l'uso della gomma SCQ. Questo dimostra che la BMW è competitiva anche con le soluzioni da gara, sebbene sarà necessario valutare la sua performance su distanze più lunghe. Anche Michael van der Mark ha concluso la giornata con ottime sensazioni, mostrano così che la BMW potrebbe essere un'ottima avversaria per la Ducati di Bulega e Bautista. Nella giornata di sabato in Catalunya vedremo se le prestazioni delle due M1000RR possano essere ottimali per mantenere il passo gara, per tenere testa alle Ducati di Bulega e Bautista.



Claudia Barchiesi