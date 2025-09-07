Moto3 | GP Catalunya, Gara: finale infuocato, Piqueras beffa Rueda

Con un sorpasso all'ultimo giro, Ángel Piqueras trionfa nel Gran Premio di Catalunya di Moto3, davanti a Josè Antonio Rueda e a Taiyo Furusato. Italiani in difficoltà, lontani dalle posizioni di vertice.

Prova di forza di Piqueras

Sotto il cielo nuvoloso di Barcellona, è Ángel Piqueras a tagliare il traguardo davanti a tutti. Lo spagnolo ha gestito la gara e, all'ultimo giro, ha portato il sorpasso decisivo su Josè Antonio Rueda, riuscendo poi a difendere la leadership in un finale infuocato. Secondo posto per Josè Antonio Rueda. Lo spagnolo era il grande favorito del weekend, ma un long penalty ha reso la sua gara in salita. La bagarre di gruppo, però, gli ha permesso di non perdere troppo terreno dal leader della corsa. Il #99 è riuscito a prendere la leadership della corsa a pochi giri dalla fine, e ha provato a imporre il suo ritmo, ma dietro di lui sono riusciti a tenere il passo. Ha chiuso il podio Taiyo Furusato, che ancora una volta ha visto sfumare la vittoria all'ultimo giro.

Quarto e quinto posto per i due piloti Leopard Racing, David Almansa e Adrian Fernández. Sesta posizione per Guido Pini, seguito da Joel Kelso e David Muñoz. Ottima gara di Ryusei Yamanaka: partito dall'ultima casella in griglia, il giapponese ha rimontato fino alla zona punti, arrivando a lottare per il podio. Yamanaka ha poi chiuso in nona posizione, seguito da Valentin Perrone che ha chiuso la Top10. Buona gara anche di Luca Lunetta, undicesimo.

Quiles dodicesimo, italiani in difficoltà

Weekend da dimenticare per Maximo Quiles, che dopo le cadute di venerdì e sabato, a causa di un contatto ha perso terreno dal gruppo di testa, chiudendo solo dodicesimo. Quattordicesimo Scott Ogden, in rimonta dall'ultima fila della griglia di partenza, preceduto da Alvaro Carpe. Sedicesimo e diciassettesimo Nicola Carraro e Riccardo Rossi. Solo ventesimo Dennis Foggia, ventitreesimo Stefano Nepa.

Moto3 | GP Catalunya: i risultati della gara

Credits: MotoGP

Giulia Pea